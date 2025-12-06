Zee Rajasthan
ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!

Rajasthan Camel Farming: ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है. ऐसे में वहां के काफी परिवार ऊंट पालकर अपनी जीवन का पालन पोषण करते हैं. आज हम आपको ऊंट पालकर मोटी कमाई करने के कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे, जो आपके काम आ सकती है. 

Published: Dec 06, 2025, 06:16 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 06:16 PM IST
Rajasthan Camel Farming

ऊंट पालकर करोड़पति बनने के लिए आपको इसे पारंपरिक तरीके से सिर्फ दूध या सवारी के लिए पालने के बजाय, एक आधुनिक व्यवसाय में अपनाना होगा. यह एक उच्च-जोखिम और उच्च-लाभ वाला बिजनेस हो सकता है.
आप ऊंट का सिर्फ कच्चा दूध बेचने की जगह उसका पनीर, दही और छाछ बनाकर बेचना शुरू कर सकते इसके अलावा आप ऊंट के दूध का पाउडर बनाकर बेचना शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसकी लाइफ लंबी होती है और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना आसान होता है.