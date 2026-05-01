/गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी! पेट्रोल-डीजल के दाम में आई गिरावट, जानें अपने शहर में तेल के ताजा रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल के दाम में हल्की गिरावट दर्ज हुई है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर हो गया है. पिछले 10 दिनों से कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे उपभोक्ताओं को आंशिक राहत मिली है.

