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गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी! पेट्रोल-डीजल के दाम में आई गिरावट, जानें अपने शहर में तेल के ताजा रेट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 01, 2026, 07:04 AM|Updated: May 01, 2026, 07:04 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल के दाम में हल्की गिरावट दर्ज हुई है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर हो गया है. पिछले 10 दिनों से कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे उपभोक्ताओं को आंशिक राहत मिली है.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/12
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल का ताजा रेट ₹104.94 प्रति लीटर पहुंच गया है, जो गुरुवार के ₹105.40 के मुकाबले ₹0.46 कम है. वहीं डीजल की कीमत भी घटकर ₹90.41 प्रति लीटर हो गई है, जिसमें ₹0.41 की गिरावट आई है. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यभर में ईंधन की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इस दौरान पेट्रोल के दाम ₹104.41 से ₹105.40 के बीच रहे, जबकि डीजल ₹89.93 से ₹90.82 के दायरे में रहा.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today2/12
राज्य के विभिन्न जिलों में पेट्रोल की कीमतों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जिसमें ₹0.39 की गिरावट दर्ज हुई है. अलवर में ₹105.23, बालोतरा में ₹105.84 और बांसवाड़ा में ₹106.21 प्रति लीटर के भाव बने हुए हैं. बारां में ₹104.60 और बाड़मेर में ₹106.20 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today3/12
भरतपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.86 तक पहुंची, जहां ₹0.35 की बढ़ोतरी दर्ज हुई. वहीं भीलवाड़ा में ₹105.04 और बीकानेर में ₹106.21 प्रति लीटर पेट्रोल के भाव स्थिर बने हुए हैं. बूंदी में ₹105.38 और चित्तौड़गढ़ में ₹104.73 प्रति लीटर रेट दर्ज किए गए हैं. चूरू और गंगानगर जैसे जिलों में भी पेट्रोल ₹106.20 से ₹106.21 के आसपास बना हुआ है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today4/12
दौसा में पेट्रोल ₹105.80 पर स्थिर है, वहीं, धौलपुर में ₹105.38 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. डीडवाना-कुचामन में ₹105.88 और डूंगरपुर में ₹106.06 प्रति लीटर के भाव हैं. जयपुर ग्रामीण में पेट्रोल ₹104.62 प्रति लीटर पर बना हुआ है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today5/12
जोधपुर में पेट्रोल ₹105.07 और कोटा में ₹104.78 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. नागौर में ₹106.22, पाली में ₹105.31 और फालोदी में ₹106.20 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है. सवाई माधोपुर में ₹106.22 प्रति लीटर के साथ ₹1.06 की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सीकर, सिरोही और टोंक जैसे जिलों में मामूली गिरावट देखने को मिली है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today6/12
डीजल के मोर्चे पर भी राहत देखने को मिली है. जयपुर में डीजल ₹90.41 प्रति लीटर पर आ गया है. अजमेर में ₹89.88, अलवर में ₹90.65 और बालोतरा में ₹91.23 प्रति लीटर के भाव हैं. बांसवाड़ा में ₹91.65 और बाड़मेर में ₹91.73 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today7/12
भरतपुर में डीजल ₹90.32 तक पहुंच गया है, जिसमें ₹0.33 की बढ़त हुई है. भीलवाड़ा में ₹90.50 और बीकानेर में ₹91.73 प्रति लीटर के भाव स्थिर हैं. बूंदी में ₹90.80 और चित्तौड़गढ़ में ₹90.23 प्रति लीटर रेट दर्ज किया गया है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today8/12
धौलपुर में डीजल ₹90.78, जबकि डीडवाना-कुचामन में ₹91.25 प्रति लीटर पर पहुंच गया है. डूंगरपुर में ₹91.43 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है, जहां गिरावट देखी गई है. गंगानगर और हनुमानगढ़ में ₹91.72 प्रति लीटर के आसपास कीमत बनी हुई है. जोधपुर में डीजल ₹90.53 और कोटा में ₹90.25 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. नागौर में ₹91.57, पाली में ₹90.75 और फालोदी में ₹91.72 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है. सवाई माधोपुर में ₹91.74 प्रति लीटर के साथ ₹1.16 की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today9/12
सीकर, सिरोही और टोंक में डीजल के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं, उदयपुर में ₹90.93 प्रति लीटर पर रेट पहुंच गया है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today10/12
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स स्ट्रक्चर के कारण राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना बदलते रहते हैं. राजस्थान में भी यही ट्रेंड जारी है, जहां हर जिले में अलग-अलग रेट देखने को मिलते हैं.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today11/12
शुक्रवार को आई इस मामूली गिरावट से आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन कीमतों में अस्थिरता अब भी बनी हुई है. आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दाम और सरकारी नीतियों के आधार पर ईंधन की कीमतों में और बदलाव संभव है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today12/12
Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.
Tags:
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