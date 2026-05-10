/राजस्थान में यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, रेट सुनकर खिल जाएगा चेहरा! तुरंत चेक करें कीमतें

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है. कोटा में पेट्रोल ₹104.27 और डीजल ₹89.79 के साथ प्रदेश में सबसे सस्ता मिल रहा है. जालौर में भी कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अगर आप सस्ते ईंधन की तलाश में हैं, तो आज की ताजा रेट लिस्ट यहाँ चेक करें.

