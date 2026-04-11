राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, कहीं राहत तो कहीं महंगाई का झटका, जानें अपने शहर का भाव

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज यानी 11 अप्रैल को कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है लेकिन अलग-अलग जिलों में मामूली उतार-चढ़ाव जरूर दर्ज किए गए हैं. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर बनी हुई है, वहीं, डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर है. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.36 से ₹105.40 के बीच और डीजल ₹89.88 से ₹90.82 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है.