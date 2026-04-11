राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, कहीं राहत तो कहीं महंगाई का झटका, जानें अपने शहर का भाव
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे लेकिन अलग-अलग जिलों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर बना हुआ है.
Published:Apr 11, 2026, 08:00 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 08:00 AM IST
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज यानी 11 अप्रैल को कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है लेकिन अलग-अलग जिलों में मामूली उतार-चढ़ाव जरूर दर्ज किए गए हैं. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर बनी हुई है, वहीं, डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर है. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.36 से ₹105.40 के बीच और डीजल ₹89.88 से ₹90.82 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है.
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प्रदेश अन्य जिलों की बात करें तो पेट्रोल के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अजमेर में ₹1.00 की दर्ज की गई है, जहां कीमत ₹105.36 प्रति लीटर हो गई है. अलवर में पेट्रोल ₹105.40 और बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, उदयपुर जैसे कई जिलों में यह ₹106 के पार पहुंच चुका है. जैसलमेर में पेट्रोल ₹106.52 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा दर्ज किया गया है. वहीं कोटा में पेट्रोल ₹104.27 प्रति लीटर के साथ अपेक्षाकृत सस्ता बना हुआ है.