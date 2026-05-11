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Petrol-Diesel Price: राजस्थान में फटाक से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें किस प्राइस पर मिल रहा एक लीटर तेल

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 11, 2026, 06:25 AM|Updated: May 11, 2026, 06:25 AM

Petrol Diesel Price: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹105.03 प्रति लीटर है, जो कल के ₹105.13 से ₹0.10 सस्ता है. वहीं डीजल की कीमत आज ₹90.49 प्रति लीटर है, जो कल के ₹90.57 से ₹0.08 कम है.
 

Petrol Diesel Price1/7
राज्य के विभिन्न शहरों में पेट्रोल के भाव इस प्रकार हैं: अजमेर में ₹104.79, अलवर में ₹104.83, बालोतरा में ₹106.13, बांसवाड़ा में ₹106.20, बारां में ₹104.84, बाड़मेर में ₹106.21, ब्यावर में ₹104.69, भरतपुर में ₹104.62, भीलवाड़ा में ₹105.04, बीकानेर में ₹106.21, बूंदी में ₹104.74, चित्तौड़गढ़ में ₹104.56, चुरू में ₹106.16, दौसा में ₹105.74, डीग में ₹104.92, धौलपुर में ₹105.38, दिदवाना-कुचामन में ₹105.73, डूंगरपुर में ₹106.21, गंगानगर में ₹106.20.
Petrol Diesel Price2/7
हनुमानगढ़ में ₹106.21, जयपुर ग्रामीण में ₹104.62, जैसलमेर में ₹106.34, जालोर में ₹105.71, झालावाड़ में ₹105.15, झुंझुनूं में ₹106.21, जोधपुर में ₹104.82, जोधपुर ग्रामीण में ₹105.05, करौली में ₹105.45, खैरथल-तिजारा में ₹105.72, कोटा में ₹104.94, कोटपूतली-बहरोड़ में ₹105.55, नागौर में ₹105.88, पाली में ₹104.66, फलोदी में ₹106.02, प्रतापगढ़ में ₹104.78, राजसमंद में ₹105.59, सलूंबर में ₹105.58, सवाई माधोपुर में ₹105.16, सीकर में ₹106.01, सिरोही में ₹106.21, टोंक में ₹105.88 और उदयपुर में ₹105.67 प्रति लीटर है.
Petrol Diesel Price3/7
डीजल के भाव की बात करें तो अजमेर में ₹90.27, अलवर में ₹90.29, बालोतरा में ₹91.49, बांसवाड़ा में ₹91.73, बारां में ₹90.31, बाड़मेर में ₹91.69, ब्यावर में ₹90.19, भरतपुर में ₹90.10, भीलवाड़ा में ₹90.50, बीकानेर में ₹91.72, बूंदी में ₹90.21, चित्तौड़गढ़ में ₹90.07, चुरू में ₹91.50, दौसा में ₹91.10, डीग में ₹90.37, धौलपुर में ₹90.78, दिदवाना-कुचामन में ₹91.12, डूंगरपुर में ₹91.73, गंगानगर में ₹91.72, हनुमानगढ़ में ₹91.72, जयपुर ग्रामीण में ₹90.12, जैसलमेर में ₹91.85.
Petrol Diesel Price4/7
जालोर में ₹91.11, झालावाड़ में ₹90.59, झुंझुनूं में ₹91.70, जोधपुर में ₹90.31, जोधपुर ग्रामीण में ₹90.51, करौली में ₹90.85, खैरथल-तिजारा में ₹91.09, कोटा में ₹90.40, कोटपूतली-बहरोड़ में ₹90.96, नागौर में ₹91.26, पाली में ₹90.16, फलोदी में ₹91.40, प्रतापगढ़ में ₹90.27, राजसमंद में ₹91.00, सलूंबर में ₹90.99, सवाई माधोपुर में ₹90.58, सीकर में ₹91.37, सिरोही में ₹91.73, टोंक में ₹91.25 और उदयपुर में ₹91.07 प्रति लीटर है.
Petrol Diesel Price5/7
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के भाव और रुपए की विनिमय दर के आधार पर रोजाना इनकी कीमतों में बदलाव होता रहता है. आम उपभोक्ताओं और वाहन चालकों के बीच इन कीमतों को लेकर काफी चर्चा रहती है. खासकर गर्मियों के मौसम में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को ईंधन की कीमतों का सीधा असर महसूस होता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव अपेक्षाकृत स्थिर हैं, जिसके कारण घरेलू बाजार में भी बड़े उतार-चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहे हैं. फिर भी कुछ शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ₹0.10 से ₹0.80 तक का अंतर देखा जा रहा है.
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राजस्थान सरकार और तेल कंपनियां लगातार ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर नजर रखे हुए हैं. आम जनता से अपील की जाती है कि ईंधन की खरीदारी करते समय हमेशा अधिकृत पेट्रोल पंपों का ही उपयोग करें और कीमतों की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से ही लें.
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