/Petrol-Diesel Price: राजस्थान में फटाक से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें किस प्राइस पर मिल रहा एक लीटर तेल

Petrol Diesel Price: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹105.03 प्रति लीटर है, जो कल के ₹105.13 से ₹0.10 सस्ता है. वहीं डीजल की कीमत आज ₹90.49 प्रति लीटर है, जो कल के ₹90.57 से ₹0.08 कम है.

