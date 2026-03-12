Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जयपुर में इतने पहुंच गए रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हलचल जारी है. जयपुर में आज पेट्रोल ₹104.91 और डीजल ₹90.38 प्रति लीटर पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों से ईंधन के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हलचल जारी है. गुरुवार को जारी ताजा दरों के अनुसार राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ईंधन की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स संरचना जैसे कारकों के कारण देखने को मिलता है, इसलिए वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की नजर रोजाना इन दरों पर बनी रहती है.
ताजा अपडेट के मुताबिक जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.91 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो कल के ₹104.72 प्रति लीटर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है. पिछले करीब 10 दिनों के दौरान पेट्रोल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इस अवधि में कीमतें लगभग ₹104.38 से ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रही हैं.