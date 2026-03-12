राजस्थान में फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जयपुर में इतने पहुंच गए रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

1/9

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हलचल जारी है. गुरुवार को जारी ताजा दरों के अनुसार राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ईंधन की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स संरचना जैसे कारकों के कारण देखने को मिलता है, इसलिए वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की नजर रोजाना इन दरों पर बनी रहती है.