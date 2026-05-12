/राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. जयपुर में दोनों ईंधन के दामों में हल्की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं, नागौर समेत कई जिलों में कीमतें बढ़ी हैं. चूरू और सवाई माधोपुर में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है.

