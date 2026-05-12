/राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. जयपुर में दोनों ईंधन के दामों में हल्की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं, नागौर समेत कई जिलों में कीमतें बढ़ी हैं. चूरू और सवाई माधोपुर में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मंगलवार को जारी नए रेट के अनुसार राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल ₹104.48 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सोमवार को इसकी कीमत ₹104.72 प्रति लीटर थी. यानी आज पेट्रोल के दाम में 24 पैसे की कमी हुई है. वहीं डीजल की बात करें तो जयपुर में आज डीजल ₹89.99 प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले 22 पैसे सस्ता हुआ है. सोमवार को जयपुर में डीजल ₹90.21 प्रति लीटर था.
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पिछले 10 दिनों के दौरान राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिला है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.47 से ₹105.13 प्रति लीटर के बीच रही, जबकि डीजल ₹89.98 से ₹90.57 प्रति लीटर के बीच बिकता रहा.
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राज्य के अलग-अलग जिलों में ईंधन की कीमतों में अंतर भी साफ नजर आ रहा है. पेट्रोल की सबसे अधिक कीमत चूरू और सवाई माधोपुर में ₹106.22 प्रति लीटर दर्ज की गई है. वहीं बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पेट्रोल ₹106.21 प्रति लीटर बिक रहा है. दूसरी ओर सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में ₹104.27 प्रति लीटर और डीग में ₹104.30 प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
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जयपुर के अलावा जोधपुर में आज पेट्रोल ₹104.54 प्रति लीटर है, जहां 68 पैसे की गिरावट दर्ज की गई. अजमेर में पेट्रोल ₹105.34 प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि अलवर में यह ₹105.71 प्रति लीटर बिक रहा है. नागौर में पेट्रोल के दाम में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां कीमत ₹1.04 बढ़कर ₹105.88 प्रति लीटर हो गई. वहीं जालोर में पेट्रोल 97 पैसे सस्ता होकर ₹105.08 प्रति लीटर पर पहुंच गया.
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डीजल की कीमतों की बात करें तो राजस्थान में सबसे महंगा डीजल सवाई माधोपुर में ₹91.74 प्रति लीटर बिक रहा है. इसके अलावा बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में डीजल ₹91.73 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. वहीं सबसे सस्ता डीजल कोटा में ₹89.79 प्रति लीटर और डीग में ₹89.81 प्रति लीटर है.
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जोधपुर में आज डीजल ₹90.05 प्रति लीटर पहुंच गया है, जहां 62 पैसे की कमी आई है. अजमेर में डीजल ₹90.76 प्रति लीटर और अलवर में ₹91.08 प्रति लीटर दर्ज किया गया. नागौर में डीजल की कीमतों में सबसे ज्यादा 94 पैसे की बढ़ोतरी हुई और रेट ₹91.26 प्रति लीटर पहुंच गया. वहीं जालोर में डीजल 86 पैसे सस्ता होकर ₹90.55 प्रति लीटर बिक रहा है.
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राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर भी रहे. बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूम्बर जैसे इलाकों में पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ. वहीं डीजल के दाम भी कई जिलों में स्थिर बने रहे.
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विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स संरचना के कारण राज्यों में ईंधन के दामों में रोजाना बदलाव होता है. राजस्थान में अलग-अलग जिलों में वैट और ट्रांसपोर्टेशन लागत के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.
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लगातार बदलते पेट्रोल-डीजल रेट का असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है. खासतौर पर निजी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और किसानों के लिए ईंधन की कीमतें महत्वपूर्ण बनी हुई हैं. ऐसे में लोग हर दिन नए रेट पर नजर बनाए हुए हैं.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.