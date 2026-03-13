वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी है. राजधानी Jaipur में आज पेट्रोल ₹105.11 प्रति लीटर और डीजल ₹90.56 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है. पिछले 10 दिनों में पेट्रोल ₹104.38 से ₹105.40 और डीजल ₹89.90 से ₹90.82 प्रति लीटर के बीच रहा है. प्रदेश में कई जिलों में ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी और कुछ जगह हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जैसलमेर में पेट्रोल सबसे महंगा ₹106.38 प्रति लीटर है, वहीं, दूदू में यह अपेक्षाकृत कम ₹104.36 प्रति लीटर के आसपास है. कुल मिलाकर राजस्थान में ईंधन के दामों में छोटे बदलाव जारी हैं.

