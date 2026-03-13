वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

Zee Rajasthan
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी है. राजधानी Jaipur में आज पेट्रोल ₹105.11 प्रति लीटर और डीजल ₹90.56 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है. पिछले 10 दिनों में पेट्रोल ₹104.38 से ₹105.40 और डीजल ₹89.90 से ₹90.82 प्रति लीटर के बीच रहा है. प्रदेश में कई जिलों में ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी और कुछ जगह हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जैसलमेर में पेट्रोल सबसे महंगा ₹106.38 प्रति लीटर है, वहीं, दूदू में यह अपेक्षाकृत कम ₹104.36 प्रति लीटर के आसपास है. कुल मिलाकर राजस्थान में ईंधन के दामों में छोटे बदलाव जारी हैं.
 

Published:Mar 13, 2026, 07:05 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 07:05 AM IST
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹105.11 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो कि कल के ₹104.48 के मुकाबले थोड़ी बढ़ी हुई है. इसी तरह डीजल की कीमत भी बढ़कर ₹90.56 प्रति लीटर हो गई है, जबकि कल यह ₹89.99 प्रति लीटर थी. पिछले 10 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहा है और यह ₹104.38 से ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रही है. वहीं डीजल के दाम भी ₹89.90 से ₹90.82 प्रति लीटर के बीच बदलते रहे हैं.
राजस्थान के अलग-अलग जिलों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव दर्ज किए गए हैं. पेट्रोल की बात करें तो जैसलमेर में ₹106.38 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा पेट्रोल दर्ज किया गया है. वहीं डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सिरोही जैसे जिलों में भी पेट्रोल करीब ₹106.21 प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है. दूसरी ओर दूदू में पेट्रोल ₹104.36 प्रति लीटर के साथ अपेक्षाकृत सस्ता दर्ज किया गया है.