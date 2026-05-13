/पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले चेक करें रेट, शहर-शहर अलग हैं तेल के दाम, जानें अपने शहर का हाल

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. झालावाड़, करौली और जैसलमेर में कीमतें बढ़ीं, जबकि अजमेर और पाली समेत कुछ जिलों में गिरावट दर्ज की गई.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं. राजधानी Jaipur समेत प्रदेश के कई जिलों में ईंधन की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. जयपुर में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा रेट के मुताबिक जयपुर में आज पेट्रोल ₹104.94 प्रति लीटर और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर बिक रहा है.
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जयपुर में पेट्रोल की कीमत में कल के मुकाबले ₹0.58 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले पेट्रोल ₹104.36 प्रति लीटर पर बिक रहा था. वहीं डीजल की कीमत में ₹0.53 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. सोमवार को डीजल ₹89.88 प्रति लीटर था. पिछले 10 दिनों के दौरान जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.36 से ₹105.13 प्रति लीटर के बीच रही, जबकि डीजल ₹89.88 से ₹90.57 प्रति लीटर के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा.
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कई जिलों में बढ़े पेट्रोल के दाम राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाड़मेर में पेट्रोल ₹106.21 प्रति लीटर, बांसवाड़ा में ₹106.26 और जैसलमेर में ₹106.34 प्रति लीटर पहुंच गया है. जैसलमेर प्रदेश में सबसे महंगे पेट्रोल वाले जिलों में शामिल रहा.
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इसके अलावा झालावाड़ में पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा ₹0.82 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और यहां नया रेट ₹105.97 प्रति लीटर हो गया. करौली में पेट्रोल ₹105.75 प्रति लीटर, सीकर में ₹105.81 और फलोदी में ₹106.02 प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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वहीं जोधपुर में पेट्रोल ₹105.34, उदयपुर में ₹105.51 और राजसमंद में ₹105.57 प्रति लीटर बिक रहा है. भरतपुर, टोंक, धौलपुर और प्रतापगढ़ में भी पेट्रोल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है.
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कुछ जिलों में पेट्रोल के दाम घटे भी हैं. अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 प्रति लीटर हो गया, जहां ₹0.58 की कमी दर्ज की गई. नागौर में ₹0.54, अलवर में ₹0.53 और पाली में ₹0.74 प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली. बीकानेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और सिरोही में पेट्रोल के दाम स्थिर रहे और कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया.
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डीजल की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. जैसलमेर में डीजल ₹91.85 प्रति लीटर पहुंच गया, जो राजस्थान में सबसे अधिक दरों में शामिल है. बांसवाड़ा में डीजल ₹91.77, गंगानगर में ₹91.73 और चूरू में ₹91.73 प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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झालावाड़ में डीजल की कीमत में ₹0.73 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि करौली में ₹0.68 प्रति लीटर का इजाफा दर्ज किया गया. जोधपुर में डीजल ₹90.78 और उदयपुर में ₹90.93 प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं अजमेर, पाली, नागौर, जालौर और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. पाली में डीजल ₹0.66 सस्ता हुआ, जबकि जालौर में ₹0.62 और सवाई माधोपुर में ₹0.68 प्रति लीटर की कमी देखने को मिली.
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विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और टैक्स संरचना के आधार पर तय होती हैं. तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं. अलग-अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स के कारण ईंधन की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.
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लगातार बदलती ईंधन कीमतों का सीधा असर आम लोगों और वाहन चालकों की जेब पर पड़ रहा है. खासकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से मालभाड़ा और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर भी असर पड़ सकता है.
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राजस्थान में आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुसार ईंधन की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.