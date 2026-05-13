/पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले चेक करें रेट, शहर-शहर अलग हैं तेल के दाम, जानें अपने शहर का हाल

Published: May 13, 2026, 09:33 AM | Updated: May 13, 2026, 09:33 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. झालावाड़, करौली और जैसलमेर में कीमतें बढ़ीं, जबकि अजमेर और पाली समेत कुछ जिलों में गिरावट दर्ज की गई.

