Published: May 14, 2026, 07:10 PM | Updated: May 14, 2026, 07:10 PM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के स्थि हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹105.03 और डीजल ₹90.49 प्रति लीटर पर स्थिर है.

