Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के स्थि हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹105.03 और डीजल ₹90.49 प्रति लीटर पर स्थिर है.
1/6
राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में आज पेट्रोल ₹105.03 प्रति लीटर और डीजल ₹90.49 प्रति लीटर पर बिक रहा है.
2/6
पेट्रोल की बात करें तो राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल जैसलमेर में बिक रहा है, जहां इसकी कीमत ₹106.34 प्रति लीटर पहुंच गई है. इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उदयपुर जैसे जिलों में भी पेट्रोल ₹106 के पार बना हुआ है. वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल भरतपुर में ₹104.43 प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
3/6
डीजल की कीमतों की बात करें तो जयपुर में आज डीजल ₹90.49 प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. राज्य में सबसे महंगा डीजल जैसलमेर में ₹91.85 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. इसके अलावा बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, सवाई माधोपुर और उदयपुर में भी डीजल ₹91.50 से ऊपर बना हुआ है.
4/6
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स संरचना के आधार पर रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव होता है.
5/6
राजस्थान के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल की कीमत अजमेर में ₹104.91, अलवर में ₹105.37, बीकानेर में ₹106.20, जोधपुर में ₹105.34, कोटा में ₹104.94 और उदयपुर में ₹106.21 प्रति लीटर दर्ज की गई. वहीं डीजल अजमेर में ₹90.38, अलवर में ₹90.78, बीकानेर में ₹91.73, जोधपुर में ₹90.78, कोटा में ₹90.40 और उदयपुर में ₹91.61 प्रति लीटर बिक रहा है.
6/6
Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.