/जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में ईंधन के दामों में फिर बदलाव हुआ है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.86 और डीजल ₹90.34 प्रति लीटर पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. बड़े स्तर पर तेल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ लेकिन शहरवाइज ये रेट्स कुछ तक बदल जाते हैं.

