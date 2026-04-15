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जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

Written By : Sandhya Yadav | Updated: Apr 15, 2026, 06:40 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में ईंधन के दामों में फिर बदलाव हुआ है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.86 और डीजल ₹90.34 प्रति लीटर पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. बड़े स्तर पर तेल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ लेकिन शहरवाइज ये रेट्स कुछ तक बदल जाते हैं.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.86 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो कल के ₹104.72 के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी को दर्शाती है. वहीं डीजल की कीमत ₹90.34 प्रति लीटर हो गई है, जो बीते दिन ₹90.21 थी. पिछले 10 दिनों में ईंधन के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिला है, जहां पेट्रोल ₹104.38 से ₹105.40 और डीजल ₹89.90 से ₹90.82 के बीच रहा है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today2/9
अगर प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में अलग-अलग जिलों में मामूली बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की गई है. अजमेर में पेट्रोल ₹105.24 (+0.49) पर पहुंच गया है, जबकि अलवर में यह ₹104.83 (-0.29) रहा. बालोतरा ₹106.13 और बांसवाड़ा ₹106.21 पर स्थिर रहे. बारां में ₹104.60 (-0.24) और बाड़मेर में ₹106.21 पर कोई बदलाव नहीं हुआ. ब्यावर में ₹104.56 (-0.38) और भरतपुर में ₹104.62 (+0.11) दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today3/9
भीलवाड़ा में पेट्रोल ₹104.98 (-0.36) और बीकानेर में ₹106.20 (-0.01) रहा. बूंदी में ₹104.74 (-0.79) की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चित्तौड़गढ़ ₹104.56 (-0.17) और चूरू ₹106.16 (-0.05) पर रहा. दौसा में ₹105.80 (+0.15) और धौलपुर में ₹105.38 (+0.43) दर्ज किया गया. डीडवाना-कुचामन ₹105.73 (-0.02) और डूंगरपुर ₹106.21 (+0.15) पर पहुंचा.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today4/9
श्रीगंगानगर ₹106.20 (-0.07) और हनुमानगढ़ ₹106.21 पर स्थिर रहा. जयपुर ग्रामीण में ₹105.03 (+0.41) और जैसलमेर ₹106.20 पर स्थिर रहा. जालोर में ₹105.71 (-0.50) की गिरावट देखी गई, जबकि झालावाड़ ₹105.15 (-0.14) और झुंझुनूं ₹106.21 पर स्थिर रहा. जोधपुर में ₹104.59 (-0.80) की गिरावट दर्ज की गई, जो प्रमुख बदलावों में से एक है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today5/9
डीजल की बात करें तो अजमेर में ₹90.68 (+0.44) और अलवर ₹90.29 (-0.26) रहा. बालोतरा ₹91.49 और बांसवाड़ा ₹91.72 पर स्थिर रहे. बारां ₹90.09 (-0.22) और बाड़मेर ₹91.72 (+0.03) दर्ज किया गया. ब्यावर ₹90.07 (-0.34) और भरतपुर ₹90.10 (+0.11) रहा.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today6/9
भीलवाड़ा ₹90.45 (-0.31) और बीकानेर ₹91.73 (+0.10) रहा. बूंदी ₹90.21 (-0.72) और चित्तौड़गढ़ ₹90.07 (-0.16) पर रहा. चूरू ₹91.50 (-0.23) और दौसा ₹91.16 (+0.13) दर्ज किया गया. धौलपुर ₹90.78 (+0.39) और डूंगरपुर ₹91.73 (+0.30) पर पहुंचा.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today7/9
जयपुर ग्रामीण में डीजल ₹90.49 (+0.37) और जैसलमेर ₹91.59 (-0.14) रहा. जालोर में ₹91.11 (-0.62) की गिरावट आई, जो प्रमुख बदलावों में शामिल है. जोधपुर में ₹90.10 (-0.72) और सवाई माधोपुर में ₹90.58 (-0.72) की गिरावट दर्ज की गई.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today8/9
राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली उतार-चढ़ाव जारी है. कुछ शहरों में बढ़ोतरी हुई है तो कुछ में गिरावट देखी गई है, जबकि कई जिलों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे रोजाना अपडेट चेक करते रहें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार और टैक्स संरचना के कारण ईंधन की कीमतों में लगातार बदलाव होता रहता है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today9/9
Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.
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