राजस्थान में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें तेल के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें तेल के लेटेस्ट प्राइस
Rajasthan Petrol-Diesel Price Today: राजस्थान में आज 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल ₹104.62 थी. इससे ₹0.10 की मामूली वृद्धि हुई है.
Published:Mar 15, 2026, 06:36 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 06:36 AM IST
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इसी तरह डीजल आज ₹90.21 प्रति लीटर पर है, जो कल ₹90.12 था, यानी ₹0.09 का इजाफा. गुड रिटर्न्स जी वेबसाइट के अनुसार पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत ₹104.38 से ₹105.40 के बीच उतार-चढ़ाव दिखा है, जबकि डीजल ₹89.90 से ₹90.82 के दायरे में रहा है.
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राज्य के विभिन्न जिलों में भी कीमतें अलग-अलग हैं. पेट्रोल के मामले में अजमेर में ₹104.75 (+0.39), अलवर में ₹105.19 (+0.36), अनूपगढ़ में ₹106.22 (+0.02), बालोतरा में ₹105.41 (स्थिर), बांसवाड़ा में ₹106.26 (स्थिर), बारां में ₹104.79 (-0.59), बाड़मेर में ₹106.20 (स्थिर), ब्यावर में ₹105.00 (+0.44)