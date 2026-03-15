राजस्थान में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें तेल के लेटेस्ट प्राइस

इसी तरह डीजल आज ₹90.21 प्रति लीटर पर है, जो कल ₹90.12 था, यानी ₹0.09 का इजाफा. गुड रिटर्न्स जी वेबसाइट के अनुसार पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत ₹104.38 से ₹105.40 के बीच उतार-चढ़ाव दिखा है, जबकि डीजल ₹89.90 से ₹90.82 के दायरे में रहा है.