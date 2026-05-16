/महंगे तेल की मार या CNG का अवतार? राजस्थान में पेट्रोल ₹107 पार, जानें क्यों फायदे में हैं सीएनजी कार मालिक!

Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर ₹107 का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत सरकार द्वारा हालिया दर संशोधन के बाद जारी की गई नई कीमतों के अनुसार, राज्य के अधिकांश जिलों में पेट्रोल की कीमत 107 से 109 रुपये 50 पैसे के बीच पहुंच गई है. इससे आम मोटर वाहन चालकों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, जबकि सीएनजी वाहन मालिक इस स्थिति में काफी फायदे में नजर आ रहे हैं.
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जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पेट्रोल की कीमत ₹107.97 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जबकि डीजल ₹93.23 प्रति लीटर है. अजमेर में पेट्रोल ₹107.61, अलवर में ₹108.62, बीकानेर में ₹109.45, जोधपुर में ₹107.79 और उदयपुर में ₹108.76 प्रति लीटर चल रहा है. सबसे महंगा पेट्रोल बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्री गंगानगर जैसे जिलों में करीब ₹109.46 तक पहुंच गया है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये की कमजोर विनिमय दर और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण पेट्रोल-डीजल महंगे हो रहे हैं. मई महीने में ही कई बार छोटे-बड़े संशोधन हो चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है.
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विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में सीएनजी किट लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में राजस्थान में सीएनजी वाहनों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है.
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दैनिक यात्रा करने वाले निजी वाहन चालक राकेश शर्मा कहते हैं, “पेट्रोल के ₹108 पहुंचने के बाद अब हर हफ्ते ₹1500-2000 अतिरिक्त खर्च हो रहा है. जो लोग पहले से सीएनजी पर शिफ्ट हो चुके हैं, वे इस महंगाई में भी सहज हैं.
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मौजूदा स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि यदि आप भारी मात्रा में वाहन चलाते हैं तो सीएनजी किट लगवाना फायदेमंद साबित हो सकता है.
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हालांकि, पुरानी गाड़ियों में किट लगवाते समय सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखना जरूरी है. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, जिसके चलते आम आदमी अब सीएनजी को बेहतर विकल्प मानने लगा है.