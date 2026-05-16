/महंगे तेल की मार या CNG का अवतार? राजस्थान में पेट्रोल ₹107 पार, जानें क्यों फायदे में हैं सीएनजी कार मालिक!

Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर ₹107 का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत सरकार द्वारा हालिया दर संशोधन के बाद जारी की गई नई कीमतों के अनुसार, राज्य के अधिकांश जिलों में पेट्रोल की कीमत 107 से 109 रुपये 50 पैसे के बीच पहुंच गई है. इससे आम मोटर वाहन चालकों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, जबकि सीएनजी वाहन मालिक इस स्थिति में काफी फायदे में नजर आ रहे हैं.