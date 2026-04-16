/राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल! जानिए किस शहर में मिल रही राहत

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हुए हैं. जयपुर में दोनों ईंधनों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हुई है, वहीं, अलग-अलग जिलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जैसलमेर सबसे महंगा और कोटा सबसे सस्ता रहा.

