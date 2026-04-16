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राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल! जानिए किस शहर में मिल रही राहत

Written By : Sandhya Yadav | Updated: Apr 16, 2026, 07:27 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हुए हैं. जयपुर में दोनों ईंधनों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हुई है, वहीं, अलग-अलग जिलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जैसलमेर सबसे महंगा और कोटा सबसे सस्ता रहा.
 

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.94 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो कल के ₹104.72 के मुकाबले ₹0.22 ज्यादा है. वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर ₹90.41 प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले दिन ₹90.21 थी. यानी डीजल में ₹0.20 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
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पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. जयपुर में पेट्रोल के रेट ₹104.38 से ₹105.40 के बीच रहे हैं, वहीं, डीजल ₹89.90 से ₹90.82 के दायरे में रहा है. इससे साफ है कि बाजार में स्थिरता नहीं है और कीमतें रोजाना हल्के बदलाव के साथ अपडेट हो रही हैं.
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अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो अलग-अलग जिलों में पेट्रोल की कीमतों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत जैसलमेर में ₹106.34 प्रति लीटर दर्ज की गई है. इसके अलावा गंगानगर में ₹106.22, बांसवाड़ा में ₹106.21 और सिरोही में भी ₹106.21 प्रति लीटर रेट रहा. वहीं कोटा में सबसे सस्ता पेट्रोल ₹104.27 प्रति लीटर रहा, जो राज्य में न्यूनतम स्तर पर है.
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अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो अलवर में पेट्रोल ₹105.40, जोधपुर में ₹105.31, उदयपुर में ₹105.51 और अजमेर में ₹104.36 प्रति लीटर दर्ज किया गया. कुछ जिलों में आज गिरावट भी देखने को मिली है. जैसे अजमेर में ₹0.39, नागौर में ₹0.45 और राजसमंद में ₹0.74 की कमी दर्ज की गई है. वहीं कुछ जगहों पर बढ़ोतरी भी हुई है, जैसे बालोतरा में ₹0.57 और जालोर में ₹0.95 प्रति लीटर तक का उछाल आया है.
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डीजल की बात करें तो इसमें भी जिलों के अनुसार रेट अलग-अलग हैं. जैसलमेर में डीजल ₹91.85 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा रहा. इसके अलावा बाड़मेर में ₹91.73, चूरू में ₹91.73 और गंगानगर में भी ₹91.73 प्रति लीटर दर्ज किया गया. दूसरी ओर कोटा में डीजल ₹89.79 प्रति लीटर के साथ सबसे सस्ता रहा.
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राजधानी जयपुर के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में डीजल के रेट देखें तो अलवर में ₹90.80, जोधपुर में ₹90.75, उदयपुर में ₹90.93 और अजमेर में ₹89.88 प्रति लीटर रहा. कई जिलों में डीजल की कीमतों में कमी भी आई है, जैसे बूंदी में ₹0.79 और राजसमंद में ₹0.66 प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई. वहीं कुछ जिलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, खासकर जालोर में ₹1.02 प्रति लीटर की बड़ी बढ़त दर्ज की गई.
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विशेषज्ञों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह रोजाना बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और डॉलर-रुपया विनिमय दर पर निर्भर करता है. इसके अलावा राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण अलग-अलग जिलों में मामूली अंतर देखने को मिलता है.
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राजस्थान में फिलहाल ईंधन की कीमतों में बड़ा उछाल नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे बदलाव लगातार जारी हैं. ऐसे में आम लोगों और वाहन चालकों को रोजाना रेट चेक करना जरूरी हो गया है क्योंकि मामूली बढ़ोतरी भी लंबे समय में जेब पर असर डाल सकती है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.
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