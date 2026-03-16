Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल दाम में फिर हुआ बदलाव, जानें आपकी सिटी में क्या है एक लीटर तेल की कीमत
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज (16 मार्च 2026) पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें अपडेट हुई हैं.
Published:Mar 16, 2026, 06:57 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 06:57 AM IST
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today
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जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.68 प्रति लीटर है, जो कल के मुकाबले ₹0.04 कम हुई है. वहीं डीजल ₹90.17 प्रति लीटर पर है, जो भी ₹0.04 की गिरावट दर्शाता है.
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जोधपुर में पेट्रोल ₹104.54 (+₹0.59) और डीजल ₹90.05 (+₹0.54) पर पहुंच गया है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 (+₹0.39) और डीजल ₹89.88 (+₹0.36) दर्ज किया गया. उदयपुर में पेट्रोल सबसे महंगा रहा—₹105.80 (+₹0.38) जबकि डीजल ₹91.19 (+₹0.34) पर है.