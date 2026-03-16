Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल दाम में फिर हुआ बदलाव, जानें आपकी सिटी में क्या है एक लीटर तेल की कीमत

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज (16 मार्च 2026) पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें अपडेट हुई हैं.