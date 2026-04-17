/टंकी फुल कराने से पहले जान लें जरूरी खबर, इस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, डीजल के भी पढे़ं दाम

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर है. पिछले 10 दिनों में दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे आगे बदलाव की संभावना बनी हुई है.
1/10
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज उपभोक्ताओं के लिए मिली-जुली स्थिति देखने को मिल रही है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर है. खास बात यह है कि दोनों ईंधनों के दाम में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. हालांकि, पिछले 10 दिनों के दौरान कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
2/10
आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिनों में ₹104.62 से ₹105.40 के बीच रहे हैं, जबकि डीजल ₹90.12 से ₹90.82 के दायरे में बना रहा. इससे साफ है कि भले ही आज कीमतें स्थिर हैं, लेकिन बाजार में हलचल बनी हुई है.
3/10
अगर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो कई शहरों में पेट्रोल के दाम ₹106 के पार पहुंच गए हैं. जैसलमेर में पेट्रोल ₹106.24 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा दर्ज किया गया है. वहीं बांसवाड़ा, बारमेर और चूरू में भी पेट्रोल ₹106.21 प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है. इसके अलावा बीकानेर में पेट्रोल ₹106.20 प्रति लीटर पर स्थिर है.
4/10
दूसरी ओर, कुछ शहरों में पेट्रोल अपेक्षाकृत सस्ता भी देखने को मिला है. कोटा में पेट्रोल ₹104.27 प्रति लीटर है, जो प्रदेश में सबसे कम दरों में से एक है. जोधपुर में भी पेट्रोल ₹104.43 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, जहां कीमत में ₹0.96 की गिरावट आई है. इसी तरह नागौर में भी ₹0.94 की कमी के साथ पेट्रोल ₹104.74 प्रति लीटर पर आ गया है.
5/10
डीजल की कीमतों की बात करें तो जैसलमेर में यह ₹91.75 प्रति लीटर के साथ सबसे अधिक है. वहीं बांसवाड़ा और बारमेर में डीजल ₹91.73 प्रति लीटर पर बना हुआ है. बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी डीजल ₹91.72 प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
6/10
वहीं सस्ते डीजल की बात करें तो कोटा में ₹89.79 प्रति लीटर के साथ सबसे कम कीमत दर्ज की गई है. जोधपुर में डीजल ₹89.95 प्रति लीटर है, जहां ₹0.87 की गिरावट आई है. इसके अलावा उदयपुर में भी डीजल ₹90.66 प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जहां ₹1.07 की बड़ी कमी दर्ज की गई है.
7/10
आज के आंकड़ों से यह साफ है कि राजस्थान में अलग-अलग जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर बना हुआ है. इसके पीछे स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन लागत और अन्य कारक जिम्मेदार होते हैं. यही वजह है कि हर जिले में ईंधन के दाम अलग-अलग दिखाई देते हैं.
8/10
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में बदलाव संभव है. फिलहाल उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर है कि आज कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है.
9/10
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर जरूर हैं, लेकिन हालिया उतार-चढ़ाव यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में वाहन चालकों और आम लोगों को रोजाना अपडेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है.
10/10
Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.