/टंकी फुल कराने से पहले जान लें जरूरी खबर, इस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, डीजल के भी पढे़ं दाम

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर है. पिछले 10 दिनों में दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे आगे बदलाव की संभावना बनी हुई है.

