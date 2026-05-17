/कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹107.61 और डीजल ₹92.90 प्रति लीटर बिक रहा है. सवाई माधोपुर में पेट्रोल ₹109.55 और डीजल ₹94.83 प्रति लीटर दर्ज किया गया. शहरवाइज जानें पेट्रोल और डीजल के रेट्स.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: हाल ही में तेल कंपनियों ने वैश्विक परिस्थितियों और अन्य कारकों का हवाला देते हुए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसने आम जनता के मासिक बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. इस फैसले के बाद मध्यम वर्गीय परिवारों और वाहन चालकों की जेब पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है. नई दरें लागू होने के बाद भी देश के सभी हिस्सों में ईंधन की कीमतें एक समान नहीं हैं. राज्यों में लगने वाले वैट (VAT), परिवहन लागत और स्थानीय टैक्स के अंतर के कारण अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट अलग-अलग बने हुए हैं.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹107.61 प्रति लीटर और डीजल ₹92.90 प्रति लीटर बिक रहा है. दोनों ईंधनों की कीमतों में कल के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें ₹104.36 से ₹107.97 प्रति लीटर के बीच बनी हुई हैं. वहीं डीजल के दाम ₹89.88 से ₹93.23 प्रति लीटर के बीच उतार-चढ़ाव करते रहे हैं.
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राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत ₹109 प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई है. सवाईमाधोपुर में सबसे महंगा पेट्रोल ₹109.55 प्रति लीटर दर्ज किया गया. इसके अलावा गंगानगर में ₹109.47, बांसवाड़ा में ₹109.46, बाड़मेर में ₹109.46, बीकानेर में ₹109.46 और सिरोही में ₹109.46 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है.
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नागौर में पेट्रोल ₹109.24, फलोदी में ₹109.28 और बालोतरा में ₹109.10 प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं जयपुर में पेट्रोल ₹107.61 और कोटा में ₹107.51 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो राज्य में अपेक्षाकृत कम कीमतों में शामिल हैं.
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डीजल की कीमतों में भी कई जिलों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सवाईमाधोपुर में डीजल ₹94.83 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है. जालोर, बांसवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर और सिरोही में डीजल ₹94.74 से ₹94.75 प्रति लीटर के बीच बिक रहा है.
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जोधपुर में डीजल ₹93.55, उदयपुर में ₹93.99 और कोटा में ₹92.80 प्रति लीटर दर्ज किया गया. राजधानी जयपुर में डीजल ₹92.90 प्रति लीटर बिक रहा है.
बता दें कि तेल कंपनियां रोजाना सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं. राज्यों में वैट, परिवहन लागत और स्थानीय टैक्स की वजह से अलग-अलग जिलों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है. सीमावर्ती और दूरस्थ जिलों में ईंधन के दाम आमतौर पर अधिक रहते हैं.
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राजस्थान में लगातार बदलते पेट्रोल-डीजल रेट का असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है. ऐसे में वाहन चालक हर दिन नए रेट पर नजर बनाए हुए हैं. Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.