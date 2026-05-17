/कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹107.61 और डीजल ₹92.90 प्रति लीटर बिक रहा है. सवाई माधोपुर में पेट्रोल ₹109.55 और डीजल ₹94.83 प्रति लीटर दर्ज किया गया. शहरवाइज जानें पेट्रोल और डीजल के रेट्स.

