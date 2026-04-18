/राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! जानिए किस शहर में सबसे कम हैं रेट

Published: Apr 18, 2026, 09:29 AM | Updated: Apr 18, 2026, 09:29 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हल्का उतार-चढ़ाव जारी. जयपुर में पेट्रोल ₹104.48 और डीजल ₹89.99 प्रति लीटर हुआ, दोनों में गिरावट. कई शहरों में कीमतें घटीं, जबकि कुछ जगह बढ़ोतरी भी दर्ज की गई.

