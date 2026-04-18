/राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! जानिए किस शहर में सबसे कम हैं रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हल्का उतार-चढ़ाव जारी. जयपुर में पेट्रोल ₹104.48 और डीजल ₹89.99 प्रति लीटर हुआ, दोनों में गिरावट. कई शहरों में कीमतें घटीं, जबकि कुछ जगह बढ़ोतरी भी दर्ज की गई.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हल्का बदलाव देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.48 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो कल के ₹105.03 के मुकाबले ₹0.55 कम है. वहीं डीजल की कीमत भी घटकर ₹89.99 प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले दिन ₹90.49 थी. इस तरह आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, हालांकि प्रदेशभर में अभी भी कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.
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पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.48 से ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रही है, जबकि डीजल ₹89.99 से ₹90.82 के बीच रहा है. यानी बाजार में स्थिरता नहीं है और कीमतें लगातार छोटे-छोटे अंतर से बदल रही हैं.
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अगर जिलों की बात करें तो पेट्रोल के मामले में कुछ शहरों में गिरावट देखने को मिली है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.73 (-0.51) पर पहुंच गया, जबकि भरतपुर में ₹104.51 (-0.27) दर्ज किया गया. जोधपुर में भी कीमत घटकर ₹104.54 (-0.62) हो गई है. वहीं सीकर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जहां पेट्रोल ₹105.42 (-0.78) रहा.
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दूसरी ओर कुछ शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई है. अलवर में पेट्रोल ₹105.48 (+0.65) और बूंदी में ₹105.53 (+0.79) पहुंच गया. नागौर में पेट्रोल ₹106.29 (+0.41) के साथ सबसे महंगा दर्ज किया गया. बांसवाड़ा, बीकानेर और चूरू जैसे शहरों में भी पेट्रोल ₹106.21 के आसपास बना हुआ है.
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डीजल की बात करें तो जयपुर में ₹89.99 (-0.50) की गिरावट दर्ज की गई है. अजमेर में डीजल ₹90.21 (-0.47) और भरतपुर में ₹89.99 (-0.25) रहा. वहीं जोधपुर में ₹90.05 (-0.57) पर डीजल की कीमत दर्ज की गई है.
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कुछ शहरों में डीजल के दाम बढ़े भी हैं. अलवर में ₹90.87 (+0.58) और बूंदी में ₹90.93 (+0.72) पहुंच गया. जालोर में डीजल ₹91.73 (+0.62) के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज किया गया है. इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी डीजल ₹91.72 के आसपास बना हुआ है.
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राज्य के कई जिलों में कीमतें स्थिर भी रही हैं, जहां कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया. उदाहरण के तौर पर बाड़मेर, दौसा और कुछ अन्य क्षेत्रों में दाम जस के तस बने हुए हैं.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और टैक्स संरचना के कारण घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में यह बदलाव देखने को मिलता है. हालांकि फिलहाल बदलाव सीमित दायरे में है, लेकिन आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली राहत जरूर देखने को मिली है, खासकर जयपुर जैसे बड़े शहर में. लेकिन अलग-अलग जिलों में कीमतों का अंतर अभी भी बना हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और रोजाना अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है. Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.