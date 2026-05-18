/जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने वैश्विक कारणों का हवाला देते हुए पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं. बढ़ती कीमतों से आम लोगों और वाहन चालकों का बजट प्रभावित हुआ है. VAT और स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग शहरों में ईंधन के रेट अलग हैं. यहां जानिए कि आज राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल-डीजल का क्या रेट है?

