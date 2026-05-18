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जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 18, 2026, 09:27 AM|Updated: May 18, 2026, 09:27 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने वैश्विक कारणों का हवाला देते हुए पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं. बढ़ती कीमतों से आम लोगों और वाहन चालकों का बजट प्रभावित हुआ है. VAT और स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग शहरों में ईंधन के रेट अलग हैं. यहां जानिए कि आज राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल-डीजल का क्या रेट है?
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/12
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: हाल ही में तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और अन्य आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है. ईंधन के दाम बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है और घरेलू बजट भी प्रभावित होने लगा है. खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों और रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए यह बढ़ोतरी चिंता का कारण बन गई है. नई कीमतें लागू होने के बाद भी देशभर में पेट्रोल-डीजल के रेट एक समान नहीं हैं. अलग-अलग राज्यों में लगने वाले वैट (VAT), स्थानीय टैक्स और परिवहन खर्च की वजह से हर शहर में ईंधन की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹107.61 प्रति लीटर दर्ज की गई, जो कल के मुकाबले थोड़ी कम है. इससे पहले जयपुर में पेट्रोल ₹107.75 प्रति लीटर बिक रहा था. वहीं डीजल की कीमत भी मामूली गिरावट के साथ ₹92.90 प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि कल इसका भाव ₹93.03 था.
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पिछले 10 दिनों के दौरान राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला. पेट्रोल के दाम ₹104.36 से ₹107.97 प्रति लीटर के बीच रहे, जबकि डीजल ₹89.88 से ₹93.23 प्रति लीटर के बीच बिकता रहा. ऐसे में वाहन चालकों की नजर रोजाना बदलते फ्यूल रेट पर बनी हुई है.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹107.61 और डीजल ₹92.90 प्रति लीटर बिक रहा है. अजमेर में पेट्रोल का भाव भी ₹107.61 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹92.90 प्रति लीटर दर्ज किया गया. कोटा में पेट्रोल ₹107.51 और डीजल ₹92.80 प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं भरतपुर और डीग में पेट्रोल ₹107.55 तथा डीजल ₹92.82 प्रति लीटर दर्ज किया गया. टोंक में पेट्रोल ₹108.22 और डीजल ₹93.45 प्रति लीटर बिक रहा है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today5/12
राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत ₹109 प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई है. सवाई माधोपुर में पेट्रोल सबसे महंगा ₹109.55 प्रति लीटर दर्ज किया गया. इसके अलावा गंगानगर में ₹109.47, बांसवाड़ा में ₹109.46, बाड़मेर में ₹109.46 और बीकानेर में ₹109.46 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है.
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चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं और सिरोही जैसे जिलों में भी पेट्रोल ₹109.45 से ₹109.46 प्रति लीटर के बीच बना हुआ है. नागौर में पेट्रोल ₹109.24 और फलोदी में ₹109.28 प्रति लीटर पहुंच गया है.
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राजस्थान में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पेट्रोल की कीमत अपेाकृत कम बनी हुई है. डूडू में पेट्रोल ₹104.65 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो राज्य के सबसे कम दामों में शामिल है. शाहपुरा में पेट्रोल ₹105.09 और गंगापुर सिटी में ₹105.19 प्रति लीटर बिक रहा है. किशनगढ़ क्षेत्र के केकड़ी में पेट्रोल ₹105.24 और नीमकाथाना में ₹105.44 प्रति लीटर दर्ज किया गया. अनूपगढ़ और सांचौर में भी पेट्रोल ₹106.21 प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है.
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डीजल की कीमतों में भी जिलावार अंतर देखने को मिला. जयपुर में डीजल ₹92.90 प्रति लीटर है, जबकि अजमेर में भी यही कीमत दर्ज की गई. कोटा में डीजल ₹92.80 और भरतपुर में ₹92.82 प्रति लीटर बिक रहा है. दूसरी तरफ सवाई माधोपुर में डीजल सबसे महंगा ₹94.83 प्रति लीटर दर्ज किया गया. बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर और सिरोही में डीजल ₹94.74 से ₹94.75 प्रति लीटर के बीच पहुंच गया है. चूरू में डीजल ₹94.59, फलोदी में ₹94.42 और नागौर में ₹94.38 प्रति लीटर दर्ज किया गया. नागौर में डीजल कीमत में ₹0.52 की बढ़ोतरी भी देखने को मिली.
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राज्य में डीजल के सबसे कम दाम डूडू में दर्ज किए गए, जहां एक लीटर डीजल ₹90.15 में बिक रहा है. शाहपुरा में डीजल ₹90.54, गंगापुर सिटी में ₹90.61 और केकड़ी में ₹90.68 प्रति लीटर पहुंच गया है. नीमकाथाना में डीजल ₹90.86 प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन लागत और स्थानीय वैट के आधार पर तय होती हैं. यही वजह है कि राजस्थान के अलग-अलग जिलों में ईंधन की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू ईंधन दरों पर पड़ता है. ऐसे में आने वाले दिनों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं. ZEE Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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