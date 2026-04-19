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Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 19, 2026, 07:39 AM|Updated: Apr 19, 2026, 07:39 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. विभिन्न शहरों में ईंधन के दामों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया, जिससे आम उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की जेब पर थोड़ा असर पड़ रहा है. बड़े स्तर पर तेल कंपनियों द्वारा कोई प्रमुख घोषणा नहीं की गई, लेकिन शहरवार आधार पर रेट्स में छोटे-छोटे परिवर्तन हो रहे हैं.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price1/8
राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.94 प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल ₹90.41 प्रति लीटर बिक रहा है. पिछले कुछ दिनों की तुलना में यहां पेट्रोल में ₹0.09 की कमी और डीजल में ₹0.08 की मामूली गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, कुछ अन्य शहरों में कीमतें बढ़ी भी हैं.
राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल के भाव2/8
अजमेर: ₹104.36 (कमी ₹0.88) अलवर: ₹105.40 (बढ़ोतरी ₹0.57) बालोतरा: ₹105.84 बांसवाड़ा: ₹106.14 बारां: ₹105.05 (बढ़ोतरी ₹0.45) बाड़मेर: ₹106.21 भीलवाड़ा: ₹105.55 (बढ़ोतरी ₹0.57) बीकानेर: ₹106.20 जोधपुर: ₹105.13 जैसलमेर: ₹106.02
Rajasthan Petrol Diesel Price3/8
कुछ शहरों जैसे डीडवाना-कुचामन, जालौर और गंगानगर में पेट्रोल की कीमतें ₹106 के करीब पहुंच गई हैं, जबकि जयपुर और अजमेर जैसे शहरों में थोड़ी सस्ती है.डीजल के भाव
डीजल की कीमतों में भी शहरवार भिन्नता दिख रही है4/8
अजमेर: ₹89.88 (कमी ₹0.80) अलवर: ₹90.80 (बढ़ोतरी ₹0.51) बाड़मेर, डूंगरपुर, गंगानगर: ₹91.73 जयपुर: ₹90.41 जोधपुर: ₹90.59. कुछ जिलों में डीजल ₹91.73 तक पहुंच गया है, जबकि अजमेर और दौसा जैसे इलाकों में यह ₹89-91 के बीच है.
क्यों हो रहा है उतार-चढ़ाव?5/8
पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, रुपए की विनिमय दर, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और परिवहन लागत पर निर्भर करती हैं. हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन राज्य स्तर पर VAT और अन्य शुल्कों के कारण शहर-दर-शहर अंतर बना रहता है. राजस्थान में ईंधन पर लगने वाला VAT अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, जिससे यहां कीमतें थोड़ी ऊंची रहती हैं.
आम लोगों पर असर6/8
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होने वाले इन छोटे बदलावों का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता है. परिवहन लागत बढ़ने से किराए, सब्जी-फल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं. खासकर किसान, छोटे व्यापारी, टैक्सी-ऑटो चालक और रोजाना सफर करने वाले लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है.
उपभोक्ताओं के लिए सलाह7/8
यात्रा से पहले नजदीकी पेट्रोल पंप पर आज के रेट चेक करें क्योंकि शहरवार अंतर हो सकता है. ईंधन की बचत के लिए अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें और अच्छी माइलेज वाली गाड़ियां चुनें. मोबाइल ऐप्स या आधिकारिक वेबसाइट्स पर रोजाना रेट अपडेट देखते रहें.
Rajasthan Petrol Diesel Price8/8
मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं तो राजस्थान में भी ईंधन महंगा हो सकता है. फिलहाल बाजार में हल्की अस्थिरता बनी हुई है.
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