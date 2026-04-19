Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी हुए. जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर हो गया, दोनों में हल्की गिरावट दर्ज हुई. जिलों में मिला-जुला रुख रहा. कहीं कीमतें घटीं तो कहीं बढ़ोतरी देखी गई.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी हो गए हैं. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में मामूली कमी दर्ज की गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत घटकर ₹104.94 प्रति लीटर हो गई है, जो कल ₹105.03 थी. वहीं डीजल भी सस्ता हुआ है और इसकी कीमत ₹90.41 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो पहले ₹90.49 थी. पिछले 10 दिनों में दोनों ईंधनों की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
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जयपुर के साथ-साथ कुछ अन्य जिलों में भी पेट्रोल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 पर पहुंच गया है, जहां ₹0.88 की गिरावट आई है. सीकर में भी सबसे ज्यादा ₹0.96 की कमी दर्ज हुई है और कीमत ₹105.24 रही. कोटपुतली-बहरोड़, करौली और भरतपुर जैसे जिलों में भी पेट्रोल के दाम घटे हैं.
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डीजल की बात करें तो अजमेर में ₹89.88 पर सबसे बड़ी ₹0.80 की गिरावट देखने को मिली है. सीकर में ₹0.89 की कमी के साथ कीमत ₹90.68 रही. डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और कोटपुतली-बहरोड़ में भी डीजल सस्ता हुआ है.
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जहां कुछ जगहों पर राहत मिली है, वहीं कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. अलवर में पेट्रोल ₹105.40 पर पहुंच गया है, जहां ₹0.57 की वृद्धि हुई है. नागौर में ₹0.80 की बढ़त के साथ कीमत ₹106.08 हो गई है. टोंक, उदयपुर और दौसा में भी पेट्रोल महंगा हुआ है.
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डीजल के मोर्चे पर भी अलवर, नागौर और उदयपुर जैसे जिलों में कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. नागौर में डीजल ₹91.44 प्रति लीटर हो गया है, जो ₹0.73 महंगा हुआ है. टोंक में भी ₹0.46 की बढ़त देखी गई है.
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कुछ जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में पेट्रोल स्थिर रहा. वहीं डीजल भी बाड़मेर, बूंदी, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में बिना बदलाव के दर्ज किया गया.
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राजस्थान में पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत जैसलमेर में ₹106.34 प्रति लीटर दर्ज की गई है. वहीं गंगानगर, बाड़मेर, सिरोही और चूरू जैसे जिलों में भी पेट्रोल ₹106 के पार बना हुआ है. दूसरी ओर, सबसे सस्ता पेट्रोल जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ₹104.62 और अजमेर में ₹104.36 पर उपलब्ध है.
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डीजल की बात करें तो जैसलमेर में ₹91.85 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा डीजल मिल रहा है. वहीं गंगानगर, बांसवाड़ा और बाड़मेर में भी कीमत ₹91.70 के आसपास बनी हुई है. सबसे सस्ता डीजल जयपुर ग्रामीण में ₹90.12 और अजमेर में ₹89.88 पर दर्ज किया गया है.
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पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और टैक्स संरचना के आधार पर तय होती हैं. राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) के कारण अलग-अलग जिलों में कीमतों में फर्क भी देखने को मिलता है.
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ईंधन की कीमतों में छोटे बदलाव का भी सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. परिवहन खर्च बढ़ने या घटने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी प्रभावित होते हैं. हालांकि आज की मामूली गिरावट से आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है. कुछ जिलों में गिरावट ने राहत दी है, जबकि कई जगहों पर बढ़ोतरी ने चिंता भी बढ़ाई है. आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान के आधार पर कीमतों में और बदलाव संभव है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.