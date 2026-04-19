Published: Apr 19, 2026, 09:40 AM | Updated: Apr 19, 2026, 09:40 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी हुए. जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर हो गया, दोनों में हल्की गिरावट दर्ज हुई. जिलों में मिला-जुला रुख रहा. कहीं कीमतें घटीं तो कहीं बढ़ोतरी देखी गई.

