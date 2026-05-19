/राजस्थान में तेल कंपनियों का बड़ा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें तेल का नया रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा हो गया है. जयपुर में पेट्रोल ₹108.94 और डीजल ₹94.17 प्रति लीटर पहुंच गया. 4 दिनों में पेट्रोल 4.19 रुपये और डीजल 3.91 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है.

