/राजस्थान में तेल कंपनियों का बड़ा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें तेल का नया रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा हो गया है. जयपुर में पेट्रोल ₹108.94 और डीजल ₹94.17 प्रति लीटर पहुंच गया. 4 दिनों में पेट्रोल 4.19 रुपये और डीजल 3.91 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. महज चार दिन के भीतर दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ने से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल के नए रेट लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आमजन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.
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ताजा बढ़ोतरी के अनुसार जयपुर में पेट्रोल 94 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. इसके बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. वहीं डीजल के दामों में भी 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद डीजल 94.17 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.
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इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी. उस समय पेट्रोल 3.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3.02 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था. अगर पिछले चार दिनों की बात करें तो पेट्रोल कुल 4.19 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जबकि डीजल के दामों में 3.91 रुपये प्रति लीटर की कुल बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है. फल-सब्जियों से लेकर जरूरी उपभोक्ता सामान तक महंगे होने की आशंका जताई जा रही है.
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आर्थिक जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और टैक्स संरचना का असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है. ऐसे में आने वाले दिनों में भी पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है.
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लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में यह उछाल आम आदमी के बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है. वाहन मालिक अब रोजाना बदलते रेट पर नजर बनाए हुए हैं.