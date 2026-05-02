/राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! तेल भरवाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Published: May 02, 2026, 07:44 AM | Updated: May 02, 2026, 07:44 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर दर्ज हुआ, दोनों में मामूली गिरावट आई. कई जिलों में दाम ₹106 तक, वहीं, कोटा सबसे सस्ता रहा.

