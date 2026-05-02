/राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! तेल भरवाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर दर्ज हुआ, दोनों में मामूली गिरावट आई. कई जिलों में दाम ₹106 तक, वहीं, कोटा सबसे सस्ता रहा.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज की गई, जो कि कल के ₹105.03 के मुकाबले ₹0.31 कम है. वहीं डीजल की कीमत भी घटकर ₹90.21 प्रति लीटर पर आ गई है, जो पिछले दिन ₹90.49 थी. यानी डीजल में ₹0.28 की गिरावट दर्ज की गई है.
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पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.41 से ₹105.40 के बीच रही है, जबकि डीजल ₹89.93 से ₹90.82 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है. इससे साफ है कि राज्य में ईंधन की कीमतें लगातार मामूली बदलाव के साथ स्थिरता बनाए हुए हैं.
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जयपुर के अलावा जोधपुर में भी पेट्रोल ₹104.72 प्रति लीटर रहा, जहां ₹0.59 की गिरावट दर्ज हुई. कोटा में सबसे कम कीमत ₹104.27 प्रति लीटर दर्ज की गई. अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 पर रहा, जिसमें ₹0.43 की गिरावट आई.
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वहीं कुछ शहरों में पेट्रोल के दाम बढ़े भी हैं. अलवर में ₹105.48 (₹0.65 की बढ़ोतरी), बालोतरा में ₹105.84 (+₹0.43), कोटपुतली-बहरोड़ में ₹106.03 (+₹0.48) और टोंक में ₹105.36 (+₹0.38) दर्ज किया गया.
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राज्य के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत ₹106 के आसपास बनी हुई है. बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही जैसे जिलों में पेट्रोल ₹106.20 से ₹106.22 प्रति लीटर के बीच रहा.
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डीजल की बात करें तो जयपुर में ₹90.21 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जिसमें गिरावट आई है. जोधपुर में ₹90.22 (-₹0.53) और कोटा में सबसे कम ₹89.79 प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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अजमेर में डीजल ₹89.88 (-₹0.39) और भरतपुर में ₹90.10 (-₹0.14) रहा. वहीं अलवर में ₹90.87 (+₹0.58), बालोतरा में ₹91.23 (+₹0.39) और जालोर में ₹91.73 (+₹0.62) तक पहुंच गया. राज्य के कई जिलों जैसे बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर में डीजल ₹91.70 से ₹91.73 प्रति लीटर के उच्च स्तर पर बना हुआ है.
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अगर पूरे राज्य की तुलना करें तो पेट्रोल के सबसे कम दाम कोटा (₹104.27) और अजमेर (₹104.36) में दर्ज किए गए हैं. वहीं सबसे ज्यादा कीमत श्रीगंगानगर (₹106.22), बाड़मेर और डूंगरपुर (₹106.21) में रही. डीजल में भी कोटा सबसे सस्ता (₹89.79) रहा, जबकि बांसवाड़ा, चूरू और डूंगरपुर में सबसे ज्यादा ₹91.73 प्रति लीटर तक पहुंच गया.
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विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, रुपये-डॉलर विनिमय दर और स्थानीय टैक्स जैसे कारक पेट्रोल-डीजल की कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा हर शहर में लगने वाले वैट (VAT) और परिवहन लागत के कारण भी अलग-अलग जिलों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.
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फिलहाल कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन रोजाना छोटे उतार-चढ़ाव जारी हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक करें.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिरता के साथ मामूली गिरावट और बढ़ोतरी के बीच बनी हुई हैं, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन ऊंचे स्तर के कारण खर्च पर असर अभी भी बना हुआ है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.