/राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

Published: Apr 20, 2026, 12:07 PM | Updated: Apr 20, 2026, 12:07 PM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज हुई है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.36 और डीजल ₹89.88 प्रति लीटर हो गया है. राज्यभर में अलग-अलग शहरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

