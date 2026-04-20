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राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: Apr 20, 2026, 12:07 PM|Updated: Apr 20, 2026, 12:07 PM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज हुई है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.36 और डीजल ₹89.88 प्रति लीटर हो गया है. राज्यभर में अलग-अलग शहरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/10
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल का ताजा रेट ₹104.36 प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कि कल के ₹105.13 के मुकाबले ₹0.77 कम है. वहीं डीजल की कीमत भी घटकर ₹89.88 प्रति लीटर हो गई है, जिसमें ₹0.69 की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 10 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतें ₹104.36 से ₹105.13 के बीच और डीजल ₹89.88 से ₹90.57 के बीच उतार-चढ़ाव करती रही हैं.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today2/10
राज्य के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.94 प्रति लीटर हो गया है, जहां ₹0.53 की बढ़ोतरी हुई है. अलवर में ₹105.70 प्रति लीटर के साथ ₹0.47 का इजाफा दर्ज किया गया है. बालोतरा में पेट्रोल ₹106.13 प्रति लीटर है, जबकि बांसवाड़ा में यह ₹106.21 प्रति लीटर पर है, जहां हल्की ₹0.05 की गिरावट आई है. बारां में ₹105.03 प्रति लीटर के साथ ₹0.43 की बढ़त देखी गई है, जबकि बाड़मेर में ₹106.20 प्रति लीटर पर लगभग स्थिर स्थिति बनी हुई है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today3/10
ब्यावर में पेट्रोल ₹104.60 प्रति लीटर है, जहां ₹0.62 की गिरावट दर्ज की गई है. भरतपुर में ₹104.51 प्रति लीटर पर ₹0.27 की कमी आई है. भीलवाड़ा में ₹105.45 प्रति लीटर के साथ ₹0.41 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. बीकानेर में ₹106.21 प्रति लीटर पर कीमत लगभग स्थिर रही. बूंदी में ₹104.90 प्रति लीटर पर ₹0.48 की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चित्तौड़गढ़ में ₹104.73 प्रति लीटर के साथ ₹0.52 की कमी आई है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today4/10
चूरू में पेट्रोल ₹106.16 प्रति लीटर है, जहां मामूली ₹0.04 की गिरावट आई है. दौसा में ₹106.02 प्रति लीटर के साथ ₹0.53 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. डीग में ₹104.92 प्रति लीटर पर ₹0.17 की गिरावट हुई है, जबकि धौलपुर में ₹105.38 प्रति लीटर पर कीमत स्थिर बनी हुई है. नागौर में पेट्रोल ₹106.22 प्रति लीटर के साथ ₹0.34 महंगा हुआ है, जो राज्य में सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है.
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कोटा में पेट्रोल ₹104.78 प्रति लीटर है, जहां ₹0.12 की कमी आई है. पाली में ₹105.40 प्रति लीटर के साथ ₹0.29 की बढ़ोतरी हुई है. फालोदी में ₹105.52 प्रति लीटर पर ₹0.54 की गिरावट दर्ज की गई है. प्रतापगढ़ में ₹105.14 प्रति लीटर पर ₹0.24 की कमी आई है. उदयपुर में ₹105.56 प्रति लीटर पर ₹0.36 की गिरावट दर्ज की गई है. सवाई माधोपुर में पेट्रोल ₹106.22 प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जहां ₹0.57 की बढ़ोतरी हुई है.
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डीजल की बात करें तो जयपुर में ₹89.88 प्रति लीटर के साथ कीमतों में राहत देखने को मिली है. अजमेर में डीजल ₹90.41 प्रति लीटर हो गया है, जहां ₹0.48 की बढ़ोतरी हुई है. अलवर में ₹91.07 प्रति लीटर के साथ ₹0.42 का इजाफा दर्ज हुआ है. बालोतरा में ₹91.49 प्रति लीटर और बांसवाड़ा में ₹91.65 प्रति लीटर पर हल्की गिरावट देखी गई है.
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ब्यावर में डीजल ₹90.10 प्रति लीटर पर ₹0.56 सस्ता हुआ है, जबकि भरतपुर में ₹89.99 प्रति लीटर के साथ ₹0.25 की कमी आई है. भीलवाड़ा में ₹90.88 प्रति लीटर के साथ ₹0.38 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीकानेर में ₹91.72 प्रति लीटर पर कीमत स्थिर बनी हुई है. बूंदी में ₹90.36 प्रति लीटर पर ₹0.44 की गिरावट हुई है और चित्तौड़गढ़ में ₹90.23 प्रति लीटर पर ₹0.46 की कमी आई है.
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कोटा में डीजल ₹90.25 प्रति लीटर पर ₹0.11 सस्ता हुआ है. नागौर में ₹91.57 प्रति लीटर के साथ ₹0.31 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पाली में ₹90.83 प्रति लीटर पर ₹0.25 की बढ़ोतरी हुई है. टोंक में ₹90.81 प्रति लीटर पर ₹0.52 की गिरावट दर्ज की गई है. उदयपुर में ₹90.97 प्रति लीटर के साथ ₹0.33 की कमी आई है. सवाई माधोपुर में डीजल ₹91.74 प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जहां ₹0.71 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मिश्रित रुख देखने को मिला है. कुछ जिलों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई जगहों पर कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर समेत कई शहरों में राहत मिलने से आम लोगों को थोड़ी सहूलियत जरूर मिली है, हालांकि कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.
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