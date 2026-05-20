Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में आज इतने रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें कितने रुपये लेकर पहुंचना है पेट्रोल पंप?

राजस्थान में आज इतने रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें कितने रुपये लेकर पहुंचना है पेट्रोल पंप?

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 20, 2026, 11:39 AM|Updated: May 20, 2026, 11:39 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बदले हैं. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है जबकि कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये के पार दर्ज किया गया. बढ़ती कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. 19 मई 2026 को जारी दरों के अनुसार, राज्य के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई. वहीं डीजल के दाम भी कई जगह 95 रुपये प्रति लीटर से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं. बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है, खासकर उन लोगों पर जो रोजाना निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today2/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

इन रेट के मुताबिक चूरू जिले में सबसे महंगा पेट्रोल दर्ज किया गया है. यहां पेट्रोल 110.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. इसके अलावा बांसवाड़ा और नागौर में पेट्रोल की कीमत 110.41 रुपये प्रति लीटर रही. बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल 110.40 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today3/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

बीकानेर, जैसलमेर और झुंझुनूं में पेट्रोल 110.39 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि सिरोही में पेट्रोल की कीमत 110.38 रुपये प्रति लीटर रही. सीकर में पेट्रोल 109.91 रुपये और जालौर में 109.90 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today4/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. वहीं जोधपुर में पेट्रोल 108.73 रुपये और डीजल 93.98 रुपये प्रति लीटर रहा. अजमेर में पेट्रोल 108.55 रुपये और डीजल 93.81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. कोटा में राज्य का सबसे कम पेट्रोल रेट दर्ज किया गया, जहां पेट्रोल 108.45 रुपये और डीजल 93.71 रुपये प्रति लीटर रहा.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today5/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

अलवर में पेट्रोल 109.56 रुपये और डीजल 94.70 रुपये प्रति लीटर रहा. भरतपुर में पेट्रोल 108.49 रुपये और डीजल 93.78 रुपये दर्ज किया गया. बारां में पेट्रोल 108.92 रुपये और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर रहा. भीलवाड़ा में पेट्रोल 109.23 रुपये और डीजल 94.43 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today6/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

दौसा में पेट्रोल 109.74 रुपये और डीजल 94.86 रुपये प्रति लीटर रहा. धौलपुर में पेट्रोल 109.33 रुपये और डीजल 94.54 रुपये दर्ज किया गया. करौली में पेट्रोल 109.13 रुपये और डीजल 94.31 रुपये प्रति लीटर रहा. झालावाड़ में पेट्रोल 109.28 रुपये और डीजल 94.46 रुपये दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today7/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

पाली में पेट्रोल 109.11 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर रहा. प्रतापगढ़ में पेट्रोल 109.44 रुपये और डीजल 94.62 रुपये दर्ज किया गया. राजसमंद में पेट्रोल 109.67 रुपये और डीजल 94.83 रुपये प्रति लीटर रहा. टोंक में पेट्रोल 109.75 रुपये और डीजल 94.90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. उदयपुर में पेट्रोल 109.70 रुपये और डीजल 94.86 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today8/8

Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राज्य में लगातार ऊंचे बने पेट्रोल-डीजल के दामों का असर परिवहन, माल भाड़ा और रोजमर्रा के खर्चों पर भी पड़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार की अन्य वस्तुओं पर भी दिखाई देता है. ऐसे में आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने का इंतजार बना हुआ है.
Tags:
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bhiwadi Fire News : आसमान छूता पारा और 11 हजार की लाइन का स्पार्क, थाने में खड़ी गाड़ियों के उड़े परखच्चे, धमाकों से कांपा इलाका !

Bhiwadi Fire News : आसमान छूता पारा और 11 हजार की लाइन का स्पार्क, थाने में खड़ी गाड़ियों के उड़े परखच्चे, धमाकों से कांपा इलाका !

Alwar news
2

गांव-ढाणी में आज भी बोली जाती है ये कहावत, मतलब बताओ तो जानें कितने ज्ञानी हो?

Rajasthani Kahavat
3

चारदीवारी नहीं, पीने का पानी भी टैंकर से! बिना व्यवस्था के ही शुरू कर दी गई नई सीएचसी

jhunjhunu news
4

राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

Rajasthan news
5

सच्चा राजस्थानी ही बता सकता है इस कहावत का मतलब, अच्छे-अच्छे सूरमा बाल खुजाते रह गए!

Rajasthani Kahavat