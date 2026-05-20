/राजस्थान में आज इतने रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें कितने रुपये लेकर पहुंचना है पेट्रोल पंप?

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बदले हैं. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है जबकि कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये के पार दर्ज किया गया. बढ़ती कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है.

