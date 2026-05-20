/राजस्थान में आज इतने रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें कितने रुपये लेकर पहुंचना है पेट्रोल पंप?

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बदले हैं. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है जबकि कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये के पार दर्ज किया गया. बढ़ती कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. 19 मई 2026 को जारी दरों के अनुसार, राज्य के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई. वहीं डीजल के दाम भी कई जगह 95 रुपये प्रति लीटर से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं. बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है, खासकर उन लोगों पर जो रोजाना निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं.
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इन रेट के मुताबिक चूरू जिले में सबसे महंगा पेट्रोल दर्ज किया गया है. यहां पेट्रोल 110.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. इसके अलावा बांसवाड़ा और नागौर में पेट्रोल की कीमत 110.41 रुपये प्रति लीटर रही. बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल 110.40 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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बीकानेर, जैसलमेर और झुंझुनूं में पेट्रोल 110.39 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि सिरोही में पेट्रोल की कीमत 110.38 रुपये प्रति लीटर रही. सीकर में पेट्रोल 109.91 रुपये और जालौर में 109.90 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. वहीं जोधपुर में पेट्रोल 108.73 रुपये और डीजल 93.98 रुपये प्रति लीटर रहा. अजमेर में पेट्रोल 108.55 रुपये और डीजल 93.81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. कोटा में राज्य का सबसे कम पेट्रोल रेट दर्ज किया गया, जहां पेट्रोल 108.45 रुपये और डीजल 93.71 रुपये प्रति लीटर रहा.
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अलवर में पेट्रोल 109.56 रुपये और डीजल 94.70 रुपये प्रति लीटर रहा. भरतपुर में पेट्रोल 108.49 रुपये और डीजल 93.78 रुपये दर्ज किया गया. बारां में पेट्रोल 108.92 रुपये और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर रहा. भीलवाड़ा में पेट्रोल 109.23 रुपये और डीजल 94.43 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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दौसा में पेट्रोल 109.74 रुपये और डीजल 94.86 रुपये प्रति लीटर रहा. धौलपुर में पेट्रोल 109.33 रुपये और डीजल 94.54 रुपये दर्ज किया गया. करौली में पेट्रोल 109.13 रुपये और डीजल 94.31 रुपये प्रति लीटर रहा. झालावाड़ में पेट्रोल 109.28 रुपये और डीजल 94.46 रुपये दर्ज किया गया.
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पाली में पेट्रोल 109.11 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर रहा. प्रतापगढ़ में पेट्रोल 109.44 रुपये और डीजल 94.62 रुपये दर्ज किया गया. राजसमंद में पेट्रोल 109.67 रुपये और डीजल 94.83 रुपये प्रति लीटर रहा. टोंक में पेट्रोल 109.75 रुपये और डीजल 94.90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. उदयपुर में पेट्रोल 109.70 रुपये और डीजल 94.86 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया.
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राज्य में लगातार ऊंचे बने पेट्रोल-डीजल के दामों का असर परिवहन, माल भाड़ा और रोजमर्रा के खर्चों पर भी पड़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार की अन्य वस्तुओं पर भी दिखाई देता है. ऐसे में आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने का इंतजार बना हुआ है.