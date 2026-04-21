/सुबह-सुबह झटका! पेट्रोल-डीजल ने फिर किया खेल, जानें राजस्थान में तेल के ताजा रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हल्का बदलाव जारी है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पहुंच गया. अलग-अलग शहरों में कहीं बढ़ोतरी तो कहीं गिरावट देखने को मिली.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है. प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज की गई, जो कि कल के ₹104.36 के मुकाबले ₹0.36 की बढ़ोतरी दर्शाती है. वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर ₹90.21 प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले दिन ₹89.88 थी. यानी डीजल में ₹0.33 प्रति लीटर की बढ़त हुई है. पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत ₹104.36 से ₹105.13 के बीच और डीजल ₹89.88 से ₹90.57 के बीच उतार-चढ़ाव में रहा है.
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अगर जिलेवार बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में अलग-अलग शहरों में मिश्रित रुझान देखने को मिला. अजमेर में पेट्रोल ₹105.20 (+0.26) पर पहुंच गया, वहीं, अलवर में यह ₹105.70 पर स्थिर रहा. बीकानेर में पेट्रोल ₹106.34 (+0.13) के साथ सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल रहा. वहीं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कीमत ₹106.21 पर स्थिर रही.
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कुछ शहरों में गिरावट भी दर्ज की गई है. भीलवाड़ा में पेट्रोल ₹104.85 (-0.60) तक गिरा, जो सबसे बड़ी गिरावटों में शामिल है. दौसा में भी ₹0.54 की कमी के साथ कीमत ₹105.48 रही. इसके अलावा जालौर में ₹105.71 (-0.50) और राजसमंद में ₹105.38 (-0.48) पर पेट्रोल उपलब्ध रहा.
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अन्य प्रमुख शहरों में कोटा में पेट्रोल ₹104.78 पर स्थिर रहा, वहीं, उदयपुर में ₹105.80 (+0.24) दर्ज किया गया. जोधपुर में कीमत ₹105.06 रही, वहीं, चूरू में पेट्रोल ₹106.16 पर स्थिर रहा.
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डीजल की बात करें तो इसमें भी जिलेवार उतार-चढ़ाव देखा गया. अजमेर में डीजल ₹90.64 (+0.23) पहुंच गया, वहीं, अलवर में ₹91.07 पर स्थिर रहा. बीकानेर में डीजल ₹91.84 (+0.12) के साथ सबसे महंगे शहरों में शामिल रहा.
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वहीं कुछ शहरों में गिरावट भी देखने को मिली. भीलवाड़ा में डीजल ₹90.34 (-0.54) पर आ गया, वहीं, जालौर में ₹91.11 (-0.62) दर्ज किया गया. राजसमंद में भी ₹90.81 (-0.43) के साथ कमी देखी गई.
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अन्य शहरों में कोटा में डीजल ₹90.25 पर स्थिर रहा, वहीं, उदयपुर में ₹91.19 (+0.22) दर्ज किया गया. जोधपुर में डीजल ₹90.53 पर स्थिर रहा, वहीं, चूरू में ₹91.50 पर कोई बदलाव नहीं हुआ.
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राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी है. कुछ शहरों में बढ़ोतरी तो कुछ में गिरावट देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार और टैक्स संरचना के प्रभाव के कारण रोजाना दरों में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.