/सुबह-सुबह झटका! पेट्रोल-डीजल ने फिर किया खेल, जानें राजस्थान में तेल के ताजा रेट

Published: Apr 21, 2026, 09:01 AM | Updated: Apr 21, 2026, 09:01 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हल्का बदलाव जारी है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पहुंच गया. अलग-अलग शहरों में कहीं बढ़ोतरी तो कहीं गिरावट देखने को मिली.

