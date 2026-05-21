/राजस्थान में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? टंकी फुल कराने से पहले चेक कर लें अपने शहर की रेट लिस्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे, लेकिन कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, जबकि कोटा में सबसे कम रेट दर्ज किए गए हैं.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें आम लोगों की चिंता का कारण बनी हुई हैं. लगातार दूसरे दिन भी ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. राज्य के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से अधिक बनी हुई है, जबकि डीजल भी कई स्थानों पर 95 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है. बढ़ती ईंधन कीमतों का सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ रहा है, खासकर उन लोगों पर जो रोजाना निजी वाहनों से यात्रा करते हैं.
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राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल चूरू जिले में बिक रहा है. यहां पेट्रोल की कीमत 110.65 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा बांसवाड़ा और नागौर में पेट्रोल 110.41 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है.
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बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में भी पेट्रोल की कीमत 110.40 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है. वहीं बीकानेर, जैसलमेर और झुंझुनूं में पेट्रोल 110.39 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. सिरोही में पेट्रोल की कीमत 110.38 रुपये प्रति लीटर रही.
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सीकर में पेट्रोल 109.91 रुपये प्रति लीटर और जालौर में 109.90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. इसके अलावा उदयपुर में पेट्रोल 109.70 रुपये, राजसमंद में 109.67 रुपये और टोंक में 109.75 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
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दौसा में पेट्रोल 109.74 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि अलवर में इसकी कीमत 109.56 रुपये रही. प्रतापगढ़ में पेट्रोल 109.44 रुपये, धौलपुर में 109.33 रुपये और भीलवाड़ा में 109.23 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.
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इसके अलावा पाली में पेट्रोल 109.11 रुपये, करौली में 109.13 रुपये और झालावाड़ में 109.28 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है. इन जिलों में डीजल की कीमतें भी 94 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल 108.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं जोधपुर में पेट्रोल की कीमत 108.73 रुपये और डीजल 93.98 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है. अजमेर में पेट्रोल 108.55 रुपये और डीजल 93.81 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. भरतपुर में पेट्रोल 108.49 रुपये और डीजल 93.78 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
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राज्य में सबसे कम पेट्रोल रेट कोटा में देखने को मिला है. यहां पेट्रोल 108.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.71 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. हालांकि यह दर भी आम लोगों के लिए राहत देने वाली स्थिति में नहीं मानी जा रही है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव परिवहन, माल भाड़ा और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ता है. ईंधन महंगा होने से बाजार में अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं.
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राजस्थान में लगातार बढ़े हुए ईंधन दामों के कारण आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं. खासतौर पर मध्यम वर्ग और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिलने का इंतजार है.