/राजस्थान में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? टंकी फुल कराने से पहले चेक कर लें अपने शहर की रेट लिस्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे, लेकिन कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, जबकि कोटा में सबसे कम रेट दर्ज किए गए हैं.

