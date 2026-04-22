/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान के इस शहर में सस्ता मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. विभिन्न शहरों में ईंधन के दामों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया, जिससे आम उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की जेब पर थोड़ा असर पड़ रहा है. बड़े स्तर पर तेल कंपनियों द्वारा कोई प्रमुख घोषणा नहीं की गई, लेकिन शहरवार आधार पर रेट्स में छोटे-छोटे परिवर्तन हो रहे हैं.

