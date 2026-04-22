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Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान के इस शहर में सस्ता मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 06:36 AM|Updated: Apr 22, 2026, 06:36 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. विभिन्न शहरों में ईंधन के दामों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया, जिससे आम उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की जेब पर थोड़ा असर पड़ रहा है. बड़े स्तर पर तेल कंपनियों द्वारा कोई प्रमुख घोषणा नहीं की गई, लेकिन शहरवार आधार पर रेट्स में छोटे-छोटे परिवर्तन हो रहे हैं.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price1/6
जयपुर। राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य की राजधानी जयपुर में पेट्रोल का भाव आज ₹104.94 प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कल ₹104.72 प्रति लीटर था। इस तरह एक दिन में ₹0.22 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमत आज ₹90.41 प्रति लीटर हो गई है, जबकि कल यह ₹90.21 प्रति लीटर था। यानी डीजल में भी ₹0.20 प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
Rajasthan Petrol Diesel Price2/6
राजस्थान में विभिन्न शहरों में ईंधन के भावों में काफी अंतर है। पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत जैसलमेर (₹106.34), गंगानगर (₹106.22), चुरू (₹106.21) और बांसवाड़ा (₹106.21) में है। वहीं सबसे कम पेट्रोल अजमेर (₹104.36), भरतपुर (₹104.43) और कोटा (₹104.45) में मिल रहा है।
Rajasthan Petrol Diesel Price3/6
डीजल के मामले में सबसे महंगा भाव जैसलमेर (₹91.85), गंगानगर-बाड़मेर-चुरू-दुंगरपुर (₹91.73) में है. सबसे सस्ता डीजल अजमेर (₹89.88), कोटा (₹89.96) और भरतपुर (₹89.93) में उपलब्ध है.
राजस्थान में प्रमुख शहरों के पेट्रोल भाव (आज)4/6
जयपुर: ₹104.94 (+0.22) जोधपुर: ₹105.31 (+0.51) उदयपुर: ₹105.51 (+0.08) कोटा: ₹104.45 (+0.18) बीकानेर: ₹106.20 (0.00) अजमेर: ₹104.36 (-0.33) अलवर: ₹105.12 (-0.07) बाड़मेर: ₹106.20 (-0.01)
डीजल5/6
जयपुर: ₹90.41 (+0.20) जोधपुर: ₹90.75 (+0.46) उदयपुर: ₹90.93 (+0.08) कोटा: ₹89.96 (+0.17) बीकानेर: ₹91.72 (0.00) अजमेर: ₹89.88 (-0.30)
Rajasthan Petrol Diesel Price6/6
राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कुछ शहरों जैसे जालोर में पेट्रोल में ₹0.76 और डीजल में ₹0.85 की अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जबकि झालावाड़, धौलपुर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
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