Rajasthan Petrol Diesel Price Today: जयपुर से लेकर जोधपुर-उदयपुर समेत इन शहरों के बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कहां-कहां सस्ता मिल रहा तेल

जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत 104.72 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल के 104.38 रुपये से 0.34 रुपये अधिक है. वहीं, डीजल आज 90.21 रुपये प्रति लीटर पर है, जो कल के 89.90 रुपये से 0.31 रुपये बढ़ा हुआ है. पिछले 10 दिनों में जयपुर में पेट्रोल 104.36 से 105.40 रुपये और डीजल 89.88 से 90.82 रुपये के बीच रहा है.