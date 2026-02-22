Rajasthan Petrol Diesel Price Today: जयपुर से लेकर जोधपुर-उदयपुर समेत इन शहरों के बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कहां-कहां सस्ता मिल रहा तेल
Rajasthan Petrol Price Today: राजस्थान के विभिन्न शहरों में आज 22 फरवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. राज्य में ईंधन कीमतें रोजाना अपडेट होती हैं और इनमें राज्य कर (VAT) शामिल होता है.
Published:Feb 22, 2026, 07:02 AM IST | Updated:Feb 22, 2026, 07:02 AM IST
जयपुर में आज पेट्रोल-डीजल की कीमत
जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत 104.72 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल के 104.38 रुपये से 0.34 रुपये अधिक है. वहीं, डीजल आज 90.21 रुपये प्रति लीटर पर है, जो कल के 89.90 रुपये से 0.31 रुपये बढ़ा हुआ है. पिछले 10 दिनों में जयपुर में पेट्रोल 104.36 से 105.40 रुपये और डीजल 89.88 से 90.82 रुपये के बीच रहा है.
अजमेर में आज पेट्रोल-डीजल की कीमत
अजमेर में पेट्रोल आज 104.79 रुपये प्रति लीटर है, कल के 104.36 रुपये से 0.43 रुपये की बढ़ोतरी के साथ. डीजल यहां 90.27 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा, जो कल के 89.88 रुपये से 0.39 रुपये अधिक है. पिछले 10 दिनों में अजमेर में पेट्रोल 104.32 से 104.94 रुपये और डीजल 89.85 से 90.41 रुपये के बीच रहा.