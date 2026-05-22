/राजस्थान में बदले या नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां एक क्लिक में जानिए अपने शहर का ताजा भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन स्थिर रहीं, लेकिन कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये है. जानिए राजस्थान के अलग-अलग जिलों में क्या रेट है.

