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राजस्थान में बदले या नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां एक क्लिक में जानिए अपने शहर का ताजा भाव

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 22, 2026, 09:25 AM|Updated: May 22, 2026, 09:25 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन स्थिर रहीं, लेकिन कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये है. जानिए राजस्थान के अलग-अलग जिलों में क्या रेट है.
 

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं. हालांकि आज भी ईंधन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. राज्य के कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है, जबकि डीजल की कीमतें भी कई जगह 95 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई हैं. इसका सबसे ज्यादा असर रोजाना निजी वाहनों से सफर करने वाले लोगों के बजट पर दिखाई दे रहा है.
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राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल चूरू जिले में बिक रहा है. यहां पेट्रोल 110.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है. वहीं बांसवाड़ा और नागौर में पेट्रोल की कीमत 110.41 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है.
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इसके अलावा बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर में पेट्रोल 110.40 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बीकानेर, जैसलमेर और झुंझुनूं में पेट्रोल की कीमत 110.39 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है, जबकि सिरोही में यह 110.38 रुपये प्रति लीटर है.
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राज्य के कई शहरों में पेट्रोल 109 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बना हुआ है. सीकर में पेट्रोल 109.91 रुपये और जालौर में 109.90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं उदयपुर में 109.70 रुपये, राजसमंद में 109.67 रुपये और टोंक में 109.75 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत दर्ज की गई है.
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दौसा में पेट्रोल 109.74 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि अलवर में इसकी कीमत 109.56 रुपये प्रति लीटर है. प्रतापगढ़ में पेट्रोल 109.44 रुपये, धौलपुर में 109.33 रुपये और भीलवाड़ा में 109.23 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.
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पाली में पेट्रोल 109.11 रुपये प्रति लीटर, करौली में 109.13 रुपये और झालावाड़ में 109.28 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है. इन जिलों में डीजल की कीमतें भी 94 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल 108.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं जोधपुर में पेट्रोल 108.73 रुपये और डीजल 93.98 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है. अजमेर में पेट्रोल 108.55 रुपये और डीजल 93.81 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. भरतपुर में पेट्रोल की कीमत 108.49 रुपये और डीजल 93.78 रुपये प्रति लीटर है.
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राज्य में सबसे कम पेट्रोल रेट कोटा में दर्ज किया गया है. यहां पेट्रोल 108.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.71 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. हालांकि यह दरें भी आम लोगों को राहत देने वाली नहीं मानी जा रही हैं.
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विशेषज्ञों के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता. इससे परिवहन खर्च, माल भाड़ा और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर भी असर पड़ता है. ईंधन महंगा होने से बाजार में अन्य वस्तुओं और सेवाओं के दाम भी बढ़ने लगते हैं.
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लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण राजस्थान में आम जनता महंगाई का दबाव महसूस कर रही है. खासकर मध्यम वर्ग और रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के खर्च में लगातार इजाफा हो रहा है.
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