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Rajasthan Petrol Diesel Price: टैंक फुल करवाने से पहले जान लें पेट्रोल-डीजल के दाम, आज इन शहरों में सस्ता मिल रहा तेल

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 23, 2026, 09:05 AM|Updated: Apr 23, 2026, 09:05 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में हल्की उतार-चढ़ाव जारी है. आज जयपुर में पेट्रोल का भाव ₹104.72 प्रति लीटर है, जो कल के मुकाबले ₹0.22 प्रति लीटर की मामूली गिरावट दर्शाता है. कल जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 प्रति लीटर बिक रहा था. 

Rajasthan Petrol Diesel Price1/5
राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमतें थोड़ी अलग-अलग हैं. कुछ शहरों में कीमत बढ़ी है तो कुछ में घटी है. उदाहरण के लिए...
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अजमेर में ₹104.75 (बढ़ोतरी ₹0.39) अलवर में ₹105.12 (कमी ₹0.07) बालोतरा में ₹106.13 (बढ़ोतरी ₹0.72) बांसवाड़ा और बाड़मेर में ₹106.21 (कोई बदलाव नहीं) भीलवाड़ा में ₹105.34 (बढ़ोतरी ₹0.30) बीकानेर में ₹106.21 (बढ़ोतरी ₹0.01)
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बूंदी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जहां भाव ₹105.53 पहुंच गया (बढ़ोतरी ₹1.03) चित्तौड़गढ़ में ₹104.71 (बढ़ोतरी ₹0.05) दौसा में ₹105.65 (बढ़ोतरी ₹0.87) जोधपुर में ₹105.39 (बढ़ोतरी ₹0.57) कोटा में ₹104.94 (बढ़ोतरी ₹0.67) उदयपुर में ₹105.67 (बढ़ोतरी ₹0.16)
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कुछ शहरों में गिरावट भी दर्ज की गई है, जैसे जालौर में ₹0.95 की कमी, कोटपूतली-बहरोड़ में ₹0.66 की कमी और फलोदी में ₹0.50 की कमी. राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, डॉलर की विनिमय दर, केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार के वैट (VAT) से प्रभावित होती हैं. रोजाना सुबह 6 बजे इनकी कीमतों में संशोधन किया जाता है. वर्तमान में पेट्रोल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन छोटे-छोटे बदलाव आम बात है.
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उपभोक्ताओं के लिए सलाह है कि लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपने नजदीकी शहर का पेट्रोल भाव चेक कर लें, क्योंकि अलग-अलग जिलों में कुछ पैसे का अंतर हो सकता है. खासकर बाड़मेर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, सिरोही और झुंझुनू जैसे शहरों में पेट्रोल महंगा पड़ रहा है (₹106.21 तक), जबकि जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और टोंक जैसे शहरों में अपेक्षाकृत सस्ता है.
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