/Rajasthan Petrol Diesel Price: टैंक फुल करवाने से पहले जान लें पेट्रोल-डीजल के दाम, आज इन शहरों में सस्ता मिल रहा तेल

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में हल्की उतार-चढ़ाव जारी है. आज जयपुर में पेट्रोल का भाव ₹104.72 प्रति लीटर है, जो कल के मुकाबले ₹0.22 प्रति लीटर की मामूली गिरावट दर्शाता है. कल जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 प्रति लीटर बिक रहा था.