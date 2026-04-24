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Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 24, 2026, 06:22 AM|Updated: Apr 24, 2026, 06:22 AM

Rajasthan petrol price today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और रुपये की कुछ मजबूती के चलते राज्य के अधिकांश शहरों में ईंधन के भाव थोड़े कम हुए हैं. 

Rajasthan petrol price today1/7
आज जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.41 प्रति लीटर है, जो कल ₹104.94 प्रति लीटर थी. इस प्रकार एक दिन में पेट्रोल के भाव में ₹0.53 प्रति लीटर की गिरावट आई है. इसी तरह जयपुर में डीजल की कीमत आज ₹89.93 प्रति लीटर है, जबकि कल यह ₹90.41 प्रति लीटर थी. डीजल में भी ₹0.48 प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई है.
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राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल के भावों में काफी अंतर देखा जा रहा है. सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा (₹104.27), जयपुर (₹104.41) और भरतपुर-दीग (₹104.30) में मिल रहा है, जबकि सबसे महंगा पेट्रोल डीडवाना-कुचामन (₹106.23), बांसवाड़ा (₹106.21), गंगानगर (₹106.21) और नागौर (₹106.21) जैसे शहरों में है.
कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल भाव इस प्रकार हैं3/7
अजमेर ₹104.32 (-0.04), अलवर ₹105.70 (+0.53), बालोतरा ₹105.84 (-0.29), भीलवाड़ा ₹105.60 (+0.56), बीकानेर ₹106.20, जोधपुर ₹104.54 (-0.77), उदयपुर ₹104.96 (-0.55), सीकर ₹105.55 (-0.65) आदि.डीजल के भाव भी लगभग इसी पैटर्न पर हैं. जयपुर में डीजल ₹89.93 पर है, जबकि सबसे सस्ता डीजल कोटा (₹89.79) में उपलब्ध है.
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सबसे महंगा डीजल बांसवाड़ा और बाड़मेर (₹91.73) में है. अन्य शहरों में डीजल के भाव इस प्रकार हैं: अजमेर ₹89.85, अलवर ₹91.07, जोधपुर ₹90.05, उदयपुर ₹90.43, सीकर ₹90.96 आदि.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, अमेरिकी डॉलर की स्थिति और भू-राजनीतिक घटनाएं इन कीमतों को प्रभावित कर रही हैं. राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए वैट (मूल्य वर्धित कर) के कारण राज्य में पेट्रोल-डीजल अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा महंगा रहता है.
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आम उपभोक्ताओं, वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और किसानों के लिए ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव सीधे तौर पर उनके खर्च को प्रभावित करता है. खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों और माल ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटरों को इस गिरावट से थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुसार कीमतें फिर से बदल सकती हैं.
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नागरिकों को सलाह दी जाती है कि ईंधन भरने से पहले अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर आज के लेटेस्ट रेट की पुष्टि कर लें, क्योंकि विभिन्न तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) और शहरों में थोड़ा अंतर हो सकता है. साथ ही, ईंधन की बचत के लिए सही ड्राइविंग habits अपनाएं और अनावश्यक यात्राओं से बचें.
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