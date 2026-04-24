/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

Rajasthan petrol price today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और रुपये की कुछ मजबूती के चलते राज्य के अधिकांश शहरों में ईंधन के भाव थोड़े कम हुए हैं.