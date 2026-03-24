Rajasthan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! 1 लीटर के लिए देने होंगे इतने रुपये

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. हालांकि राजधानी जयपुर में आज ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन राज्य के विभिन्न जिलों में कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. ताजा अपडेट के अनुसार, जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर पर कायम है, जबकि डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.72 से ₹105.21 के बीच रही है, जबकि डीजल ₹90.21 से ₹90.65 के दायरे में रहा है.