Rajasthan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! 1 लीटर के लिए देने होंगे इतने रुपये

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जयपुर में फिलहाल पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर हैं, लेकिन अन्य जिलों में कहीं बढ़ोतरी तो कहीं गिरावट दर्ज की गई है. कुछ शहरों में ईंधन महंगा हुआ है, जबकि डीग और जोधपुर जैसे इलाकों में अपेक्षाकृत सस्ता मिल रहा है. कुल मिलाकर, पिछले कुछ दिनों से कीमतें सीमित दायरे में ऊपर-नीचे हो रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को रोजाना रेट चेक करने की सलाह दी जा रही है.
Photograph:
Photograph: AI Generated