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Rajasthan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! 1 लीटर के लिए देने होंगे इतने रुपये

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जयपुर में फिलहाल पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर हैं, लेकिन अन्य जिलों में कहीं बढ़ोतरी तो कहीं गिरावट दर्ज की गई है. कुछ शहरों में ईंधन महंगा हुआ है, जबकि डीग और जोधपुर जैसे इलाकों में अपेक्षाकृत सस्ता मिल रहा है. कुल मिलाकर, पिछले कुछ दिनों से कीमतें सीमित दायरे में ऊपर-नीचे हो रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को रोजाना रेट चेक करने की सलाह दी जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported BySandhya Yadav
Published:Mar 24, 2026, 08:24 AM IST | Updated:Mar 24, 2026, 08:24 AM IST
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. हालांकि राजधानी जयपुर में आज ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन राज्य के विभिन्न जिलों में कीमतों में हल्का बदलाव देखने को मिला है. ताजा अपडेट के अनुसार, जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर पर कायम है, जबकि डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत ₹104.72 से ₹105.21 के बीच रही है, जबकि डीजल ₹90.21 से ₹90.65 के दायरे में रहा है.
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Photograph: AI Generated

राज्य के अन्य शहरों में पेट्रोल के दामों में मिश्रित रुख देखने को मिला. अजमेर में पेट्रोल ₹104.53 प्रति लीटर (+0.17) दर्ज किया गया, जबकि अलवर में यह घटकर ₹104.83 (-0.36) पर आ गया. बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में पेट्रोल ₹106.20 से ₹106.21 प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है. नागौर में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पेट्रोल ₹106.29 प्रति लीटर (+1.01) पहुंच गया. वहीं दौसा (+0.70) और कोटा (+0.67) में भी कीमतों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई.