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राजस्थान में कितने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल, एक क्लिक में जानें अपने शहर का रेट

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 24, 2026, 09:37 AM|Updated: May 24, 2026, 09:37 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर पहुंचा. जयपुर में पेट्रोल 108.91 और डीजल 94.14 रुपये दर्ज. कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये के पार.
 

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतों ने आम लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. हालांकि आज ईंधन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन राज्य के कई जिलों में पेट्रोल अब भी 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है. वहीं, डीजल की कीमतें भी कई जगह 95 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी हैं. इसका सबसे ज्यादा असर रोजाना निजी वाहनों से सफर करने वाले लोगों के मासिक बजट पर पड़ रहा है.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल 108.91 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. अजमेर में पेट्रोल 108.55 और डीजल 93.81 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है. अलवर में पेट्रोल 109.56 और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. भरतपुर में पेट्रोल 108.49 और डीजल 93.73 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.
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बाड़मेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं. चूरू में पेट्रोल 110.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.87 रुपए प्रति लीटर के साथ प्रदेश में सबसे महंगा दर्ज किया गया. वहीं नागौर और बांसवाड़ा में पेट्रोल 110.41 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है.
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बीकानेर और जैसलमेर में पेट्रोल 110.39 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. झुंझुनूं में भी पेट्रोल 110.39 रुपए और डीजल 95.62 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. सिरोही में पेट्रोल 110.38 और डीजल 95.48 रुपए प्रति लीटर है. जालोर और सीकर में पेट्रोल क्रमशः 109.90 और 109.91 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.
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उदयपुर में पेट्रोल 109.70 और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. दौसा में पेट्रोल 109.74 और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है. टोंक में पेट्रोल 109.75 और डीजल 94.90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. राजसमंद में पेट्रोल 109.67 और डीजल 94.83 रुपए प्रति लीटर दर्ज हुआ है.
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जोधपुर में पेट्रोल 108.73 और डीजल 93.98 रुपए प्रति लीटर है. चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल 108.54 और डीजल 93.81 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. कोटा में प्रदेश में सबसे कम पेट्रोल रेट 108.45 रुपए प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 93.71 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.
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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह अंतर मुख्य रूप से स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण देखने को मिलता है. राज्य के सीमावर्ती और दूरदराज जिलों में ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई हैं. तेल कंपनियां हर दिन सुबह नए रेट जारी करती हैं, जिसके बाद अलग-अलग जिलों में कीमतें अपडेट होती हैं.
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प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और परिवहन गतिविधियों के बीच ईंधन की कीमतें आम लोगों के बजट पर असर डाल रही हैं. खासकर रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों और परिवहन कारोबार से जुड़े व्यापारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है. हालांकि फिलहाल राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं और बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले हैं.
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