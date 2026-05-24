/राजस्थान में कितने रुपये लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल, एक क्लिक में जानें अपने शहर का रेट

Published: May 24, 2026, 09:37 AM | Updated: May 24, 2026, 09:37 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल 110.65 रुपये और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर पहुंचा. जयपुर में पेट्रोल 108.91 और डीजल 94.14 रुपये दर्ज. कई जिलों में पेट्रोल 110 रुपये के पार.

