/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान के सभी शहरों में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज किस रेट पर मिलेगा फ्यूल

Rajasthan petrol price today: राजस्थान में आज पेट्रोल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹105.21 प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले ₹0.56 महंगा है. कल पेट्रोल ₹104.65 प्रति लीटर बिक रहा था.

