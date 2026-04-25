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Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान के सभी शहरों में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज किस रेट पर मिलेगा फ्यूल

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 25, 2026, 08:14 AM|Updated: Apr 25, 2026, 08:14 AM

Rajasthan petrol price today:  राजस्थान में आज पेट्रोल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹105.21 प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले ₹0.56 महंगा है. कल पेट्रोल ₹104.65 प्रति लीटर बिक रहा था.
 

Rajasthan petrol price today1/6
राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अलग-अलग बदलाव देखने को मिला है. कुछ शहरों में कीमतें बढ़ी हैं तो कई जगहों पर घटी भी हैं.
पेट्रोल की कीमतें2/6
सबसे महंगा पेट्रोल गंगानगर में ₹106.31 प्रति लीटर है. सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में ₹104.27 प्रति लीटर मिल रहा है. जयपुर में पेट्रोल ₹105.21 और जयपुर ग्रामीण में ₹104.62 प्रति लीटर है.
डीजल की कीमतें3/6
जयपुर में आज डीजल का भाव ₹90.65 प्रति लीटर है, जो कल से ₹0.50 महंगा हुआ है. सबसे महंगा डीजल गंगानगर में ₹91.82 प्रति लीटर बिक रहा है. सबसे सस्ता डीजल कोटा में ₹89.79 प्रति लीटर उपलब्ध है.
Rajasthan petrol price today4/6
राजस्थान के अन्य प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. बीकानेर, बारमेर, चुरू, जैसलमेर और नागौर जैसे शहरों में पेट्रोल ₹106 के पार पहुंच गया, जबकि कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में अपेक्षाकृत सस्ता मिल रहा है.
Rajasthan petrol price today5/6
डीजल के भाव में भी ज्यादातर शहरों में हल्की बढ़ोतरी या स्थिरता बनी रही. हालांकि कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, प्रतापगढ़ और करौली जैसे शहरों में डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.
Rajasthan petrol price today6/6
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि पेट्रोल-डीजल खरीदते समय अपने नजदीकी शहर की कीमत जरूर चेक कर लें क्योंकि राजस्थान में एक शहर से दूसरे शहर में कीमतों में काफी अंतर देखने को मिलता है.
Tags:
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

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