/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan petrol price today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.86 प्रति लीटर है, जो कल ₹104.94 प्रति लीटर थी.
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इस प्रकार एक दिन में पेट्रोल में ₹0.08 प्रति लीटर की कमी आई है. वहीं डीजल की बात करें तो जयपुर में आज इसकी कीमत ₹90.34 प्रति लीटर है, जबकि कल यह ₹90.41 प्रति लीटर थी. डीजल में भी ₹0.07 प्रति लीटर की मामूली गिरावट देखने को मिली है.
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अजमेर में ₹104.75 (+0.39), अलवर में ₹105.40 (0.00), बालोतरा में ₹105.84 (-0.29), बांसवाड़ा में ₹106.21 (0.00), बारां में ₹105.05 (+0.02), बाड़मेर में ₹106.20 (-0.01), ब्यावर में ₹104.60 (-0.09), भरतपुर में ₹104.51 (0.00), भीलवाड़ा में ₹105.11 (+0.07), बीकानेर में ₹106.21 (+0.01), बूंदी में ₹105.53 (+0.79), चित्तौड़गढ़ में ₹104.71 (-0.02), चुरू में ₹106.20 (0.00), दौसा में ₹105.80 (0.00), डीग में ₹105.09 (+0.17), धौलपुर में ₹105.39 (+0.01), डिडवाना-कुचामन में ₹106.23 (+0.48), डूंगरपुर में ₹106.06 (0.00), गंगानगर में ₹106.31 (+0.09), हनुमानगढ़ में ₹106.20 (-0.01), जयपुर में ₹104.86 (-0.08), जयपुर रूरल में ₹104.62 (0.00), जैसलमेर में ₹106.24 (-0.10), जालोर में ₹105.27 (-0.93), झालावाड़ में ₹105.53 (+0.38)
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झुंझुनू में ₹106.03 (0.00), जोधपुर में ₹105.39 (+0.08), जोधपुर रूरल में ₹105.05 (0.00), करौली में ₹105.27 (+0.48), खैरथल-तिजारा में ₹105.72 (0.00), कोटा में ₹104.60 (-0.34), कोटपूतली-बहरोड़ में ₹105.55 (+0.15), नागौर में ₹106.08 (+0.65), पाली में ₹105.65 (+0.54), फलोदी में ₹105.52 (-0.50), प्रतापगढ़ में ₹105.14 (-0.24), राजसमंद में ₹105.31 (-0.11), सालूम्बर में ₹105.28 (0.00), सवाई माधोपुर में ₹105.99 (0.00), सीकर में ₹105.59 (0.00), सिरोही में ₹106.21 (0.00), टोंक में ₹105.57 (+0.59) तथा उदयपुर में ₹106.05 (+0.54) प्रति लीटर है.
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अजमेर में ₹90.24 (+0.36), अलवर में ₹90.80 (0.00), बालोतरा में ₹91.23 (-0.26), बांसवाड़ा में ₹91.72 (0.00), बारां में ₹90.50 (+0.02), बाड़मेर में ₹91.73 (+0.04), ब्यावर में ₹90.10 (-0.08), भरतपुर में ₹89.99 (0.00), भीलवाड़ा में ₹90.57 (+0.07), बीकानेर में ₹91.63 (-0.10), बूंदी में ₹90.93 (+0.72), चित्तौड़गढ़ में ₹90.19 (-0.04), चुरू में ₹91.73 (0.00), दौसा में ₹91.16 (0.00), डीग में ₹90.52 (+0.15), धौलपुर में ₹90.79 (+0.01), डिडवाना-कुचामन में ₹91.61 (+0.47), डूंगरपुर में ₹91.43 (0.00), गंगानगर में ₹91.82 (+0.09), हनुमानगढ़ में ₹91.72 (0.00), जयपुर में ₹90.34 (-0.07)
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जयपुर रूरल में ₹90.12 (0.00), जैसलमेर में ₹91.75 (-0.10), जालोर में ₹90.71 (-1.01), झालावाड़ में ₹90.93 (+0.34), झुंझुनू में ₹91.40 (0.00), जोधपुर में ₹90.82 (+0.07), जोधपुर रूरल में ₹90.51 (0.00), करौली में ₹90.68 (+0.43), खैरथल-तिजारा में ₹91.09 (0.00), कोटा में ₹90.09 (-0.31), कोटपूतली-बहरोड़ में ₹90.95 (+0.13), नागौर में ₹91.44 (+0.59), पाली में ₹91.06 (+0.48), फलोदी में ₹90.94 (-0.46), प्रतापगढ़ में ₹90.60 (-0.21), राजसमंद में ₹90.74 (-0.10), सालूम्बर में ₹90.73 (0.00), सवाई माधोपुर में ₹91.34 (0.00), सीकर में ₹90.99 (0.00), सिरोही में ₹91.73 (0.00), टोंक में ₹90.97 (+0.53) तथा उदयपुर में ₹91.41 (+0.48) प्रति लीटर है.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और रुपए की कुछ मजबूती के कारण घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. राजस्थान के विभिन्न जिलों में पेट्रोल की सबसे महंगी कीमत गंगानगर (₹106.31) और सबसे सस्ती जयपुर (₹104.86) में है. इसी तरह डीजल में सबसे महंगा भाव गंगानगर (₹91.82) तथा सबसे सस्ता भरतपुर (₹89.99) में दर्ज किया गया है.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि यात्रा या वाहन भरने से पहले अपने निकटवर्ती शहर के भाव चेक कर लें क्योंकि विभिन्न शहरों में कीमतों में काफी अंतर देखा जा रहा है. पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे भावों में संशोधन करती हैं, इसलिए रोजाना नवीनतम दरों की जानकारी लेना उचित रहता है.