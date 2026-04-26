/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Published: Apr 26, 2026, 08:10 AM | Updated: Apr 26, 2026, 08:10 AM

Rajasthan petrol price today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.86 प्रति लीटर है, जो कल ₹104.94 प्रति लीटर थी.