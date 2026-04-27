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Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 10:10 AM|Updated: Apr 27, 2026, 10:10 AM

Rajasthan petrol price today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104.36 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल के 104.41 रुपये से 0.05 रुपये सस्ती है.

Rajasthan Petrol Diesel Price1/7
इसी तरह जयपुर में डीजल की कीमत आज 89.88 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के 89.93 रुपये से 0.05 रुपये कम है. यह मामूली कमी उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दे रही है, हालांकि राज्य के अन्य शहरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है.
राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें2/7
अजमेर में पेट्रोल 104.94 रुपये प्रति लीटर है जिसमें 0.33 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अलवर में 105.23 रुपये जिसमें 0.14 रुपये की कमी आई है, बालोतरा में 105.87 रुपये जहां कोई बदलाव नहीं हुआ है, बांसवाड़ा में 106.21 रुपये, बारां में 105.05 रुपये, बाड़मेर में 106.20 रुपये, ब्यावर में 104.90 रुपये जिसमें 0.21 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, भरतपुर में 104.30 रुपये, भीलवाड़ा में 105.45 रुपये जिसमें 0.15 रुपये की कमी आई है, बीकानेर में 106.20 रुपये, बूंदी में 105.38 रुपये, चित्तौड़गढ़ में 104.45 रुपये जिसमें 0.52 रुपये की गिरावट हुई है.
राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें3/7
चूरू में 106.20 रुपये, दौसा में 105.13 रुपये जिसमें 0.54 रुपये की कमी आई है, दीग में 104.30 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, धौलपुर में 105.38 रुपये, दिदवाना-कुचामन में 105.57 रुपये जिसमें 0.66 रुपये की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, डूंगरपुर में 106.21 रुपये जिसमें 0.15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, गंगानगर में 106.21 रुपये जिसमें 0.06 रुपये की कमी आई है, हनुमानगढ़ में 106.20 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की कमी हुई है, जयपुर ग्रामीण में 104.62 रुपये, जैसलमेर में 106.21 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जालोर में 106.00 रुपये, झालावाड़ में 105.97 रुपये जिसमें 0.56 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, झुंझुनू में 106.21 रुपये जिसमें 0.18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर में 105.07 रुपये जिसमें 0.53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर ग्रामीण में 105.05 रुपये.
राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें4/7
करौली में 105.07 रुपये जिसमें 0.20 रुपये की कमी आई है, खैरथल-तिजारा में 105.72 रुपये जिसमें 0.10 रुपये की कमी हुई है, कोटा में 104.78 रुपये जिसमें 0.12 रुपये की कमी आई है, कोटपूतली-बहरोड़ में 105.55 रुपये, नागौर में 106.22 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, पाली में 105.00 रुपये, फलोदी में 106.02 रुपये जिसमें 0.41 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, प्रतापगढ़ में 105.38 रुपये जिसमें 0.24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, राजसमंद में 105.30 रुपये, सालुम्बर में 105.86 रुपये जिसमें 0.22 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, सवाई माधोपुर में 106.22 रुपये, सीकर में 105.75 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, सिरोही में 106.21 रुपये, टोंक में 105.96 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा उदयपुर में 105.56 रुपये जिसमें 0.65 रुपये की कमी दर्ज की गई है.
राजस्थान में डीजल की कीमतें5/7
जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया है. अजमेर में डीजल 90.41 रुपये प्रति लीटर है जिसमें 0.30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अलवर में 90.65 रुपये जिसमें 0.13 रुपये की कमी आई है, बालोतरा में 91.26 रुपये, बांसवाड़ा में 91.65 रुपये जिसमें 0.07 रुपये की कमी हुई है, बारां में 90.50 रुपये, बाड़मेर में 91.73 रुपये, ब्यावर में 90.37 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, भरतपुर में 89.81 रुपये, भीलवाड़ा में 90.88 रुपये जिसमें 0.12 रुपये की कमी आई है, बीकानेर में 91.72 रुपये, बूंदी में 90.80 रुपये, चित्तौड़गढ़ में 89.97 रुपये जिसमें 0.47 रुपये की गिरावट हुई है, चूरू में 91.73 रुपये जिसमें 0.16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
राजस्थान में डीजल की कीमतें6/7
दौसा में 90.56 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की कमी आई है, दीग में 89.81 रुपये जिसमें 0.43 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, धौलपुर में 90.78 रुपये, दिदवाना-कुचामन में 90.98 रुपये जिसमें 0.63 रुपये की कमी हुई है, डूंगरपुर में 91.73 रुपये जिसमें 0.30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, गंगानगर में 91.72 रुपये जिसमें 0.06 रुपये की कमी आई है, हनुमानगढ़ में 91.72 रुपये, जयपुर ग्रामीण में 90.12 रुपये, जैसलमेर में 91.73 रुपये जिसमें 0.33 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जालोर में 91.38 रुपये, झालावाड़ में 91.32 रुपये जिसमें 0.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, झुंझुनू में 91.66 रुपये जिसमें 0.26 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर में 90.53 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
राजस्थान में डीजल की कीमतें7/7
जोधपुर ग्रामीण में 90.51 रुपये, करौली में 90.51 रुपये जिसमें 0.17 रुपये की कमी आई है, खैरथल-तिजारा में 91.09 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की कमी हुई है, कोटा में 90.25 रुपये जिसमें 0.11 रुपये की कमी आई है, कोटपूतली-बहरोड़ में 90.96 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, नागौर में 91.57 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, पाली में 90.47 रुपये, फलोदी में 91.40 रुपये जिसमें 0.38 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.प्रतापगढ़ में 90.81 रुपये जिसमें 0.21 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, राजसमंद में 90.73 रुपये, सालुम्बर में 91.24 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, सवाई माधोपुर में 91.62 रुपये, सीकर में 91.14 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, सिरोही में 91.73 रुपये, टोंक में 91.33 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा उदयपुर में 90.97 रुपये जिसमें 0.76 रुपये की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है.
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