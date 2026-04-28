/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में फिर आसमान पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के भाव, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के रेट

Published: Apr 28, 2026, 06:59 AM | Updated: Apr 28, 2026, 06:59 AM

Rajasthan petrol price Today: राजस्थान में आज 28 अप्रैल 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.