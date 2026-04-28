/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में फिर आसमान पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के भाव, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के रेट

Rajasthan petrol price Today: राजस्थान में आज 28 अप्रैल 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत आज ₹105.11 प्रति लीटर हो गई है, जो कल के ₹105.03 से ₹0.08 प्रति लीटर महंगा है. वहीं डीजल की बात करें तो जयपुर में आज यह ₹90.56 प्रति लीटर बिक रहा है, जो कल के ₹90.49 से ₹0.07 प्रति लीटर अधिक है.
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राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमतें इस प्रकार हैं. अजमेर में ₹104.41, अलवर में ₹105.17, बालोतरा में ₹105.87, बांसवाड़ा में ₹106.26, बारां में ₹104.60, बाड़मेर में ₹106.21, ब्यावर में ₹104.69, भरतपुर में ₹104.78, भीलवाड़ा में ₹105.04, बीकानेर में ₹106.20, बूंदी में ₹105.38, चित्तौड़गढ़ में ₹105.25, चुरू में ₹106.16, दौसा में ₹105.04, डीग में ₹104.92, धौलपुर में ₹105.38, डिडवाना-कुचामन में ₹105.63, डूंगरपुर में ₹106.21, श्रीगंगानगर में ₹106.20, हनुमानगढ़ में ₹106.21, जयपुर ग्रामीण में ₹104.62, जैसलमेर में ₹106.38.
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जालोर में ₹106.20, झालावाड़ में ₹105.53, झुंझुनू में ₹106.21, जोधपुर में ₹104.96, जोधपुर ग्रामीण में ₹105.05, करौली में ₹104.79, खैरथल-तिजारा में ₹105.82, कोटा में ₹104.90, कोटपूतली-बहरोड़ में ₹105.55, नागौर में ₹105.88, पाली में ₹105.11, फलोदी में ₹106.06, प्रतापगढ़ में ₹105.38, राजसमंद में ₹105.57, सलूंबर में ₹105.28, सवाई माधोपुर में ₹105.65, सीकर में ₹105.81, सिरोही में ₹106.21, टोंक में ₹105.36 और उदयपुर में ₹106.21 प्रति लीटर है.
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जैसलमेर में ₹91.88, जालोर में ₹91.72, झालावाड़ में ₹90.93, झुंझुनू में ₹91.70, जोधपुर में ₹90.44, जोधपुर ग्रामीण में ₹90.51, करौली में ₹90.25, खैरथल-तिजारा में ₹91.17, कोटा में ₹90.36, कोटपूतली-बहरोड़ में ₹90.96, नागौर में ₹91.26, पाली में ₹90.58, फलोदी में ₹91.43, प्रतापगढ़ में ₹90.81, राजसमंद में ₹90.98, सलूंबर में ₹90.73, सवाई माधोपुर में ₹91.03, सीकर में ₹91.19, सिरोही में ₹91.73, टोंक में ₹90.79 और उदयपुर में ₹91.73 प्रति लीटर है.
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इसी तरह डीजल की कीमतें भी विभिन्न शहरों में अलग-अलग हैं. जयपुर में ₹90.56 प्रति लीटर होने के अलावा अजमेर में ₹89.93, अलवर में ₹90.60, बालोतरा में ₹91.26, बांसवाड़ा में ₹91.77, बारां में ₹90.09, बाड़मेर में ₹91.73, ब्यावर में ₹90.19, भरतपुर में ₹90.24, भीलवाड़ा में ₹90.50, बीकानेर में ₹91.72, बूंदी में ₹90.80, चित्तौड़गढ़ में ₹90.69, चुरू में ₹91.50, दौसा में ₹90.47, डीग में ₹90.37, धौलपुर में ₹90.78, डिडवाना-कुचामन में ₹91.03, डूंगरपुर में ₹91.73, श्रीगंगानगर में ₹91.72, हनुमानगढ़ में ₹91.73, जयपुर ग्रामीण में ₹90.12.
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राजस्थान के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत ₹106 प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गई है, जबकि कुछ शहरों में यह ₹104 से ₹105 के बीच बनी हुई है. डीजल के मामले में भी उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और जैसलमेर जैसे शहरों में कीमतें ₹91.70 से ऊपर चल रही हैं.
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कुल मिलाकर आज राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं देखे गए हैं, लेकिन कुछ जिलों में ₹0.50 से ₹0.80 तक की मामूली बढ़ोतरी या गिरावट दर्ज की गई है. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि यात्रा या वाहन भरने से पहले अपने नजदीकी शहर की最新 पेट्रोल-डीजल कीमतों की जांच कर लें, क्योंकि कीमतें रोजाना छोटे-छोटे बदलावों के साथ अपडेट होती रहती हैं.