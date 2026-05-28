/राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा जिला वार अंतर सामने आया है. चूरू समेत 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में डीजल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है.
1/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा जिला वार अंतर सामने आया है. राज्य के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है, जबकि कुछ जिलों में डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है. तेल कंपनियों के दूरी आधारित मूल्य निर्धारण फार्मूले पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कम दूरी वाले जिलों में भी ईंधन की कीमतों में 1 से 1.50 रुपए तक का अंतर देखने को मिल रहा है.
2/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
राजस्थान के सीमावर्ती और दूरस्थ जिलों में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा बिक रहा है. चूरू में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक 114.40 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है, जबकि डीजल 99.52 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया. इसके अलावा बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं और जैसलमेर में भी पेट्रोल की कीमत 114.15 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई. नागौर और सवाई माधोपुर में पेट्रोल 114.16 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है.
3/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
बीकानेर में पेट्रोल 114.14 रुपए और डीजल 99.30 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल 114.15 रुपए और डीजल 99.29 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. इससे साफ है कि प्रदेश के कई जिलों में डीजल भी 100 रुपए के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है.
4/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पेट्रोल 112.66 रुपए और डीजल 97.78 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. वहीं कोटा में पेट्रोल सबसे कम 112.21 रुपए प्रति लीटर रहा. अजमेर में पेट्रोल 112.30 रुपए, जोधपुर में 112.48 रुपए और भरतपुर में 112.24 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया.
5/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
तेल कंपनियों के अनुसार पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय करने में रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस, परिवहन लागत और राउंड ट्रिप डिस्टेंस को आधार बनाया जाता है. यही कारण है कि जिन जिलों की दूरी रिफाइनरी या डिपो से अधिक मानी जाती है, वहां ईंधन महंगा हो जाता है. हालांकि अब इस फार्मूले पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई ऐसे जिले भी हैं जिनकी दूरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कीमतों में बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है.
6/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स के अलावा अब परिवहन लागत भी आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बनती जा रही है. खासतौर पर सीमावर्ती जिलों में लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. पहले से महंगे टैक्स के बाद अब दूरी आधारित लागत के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ रही हैं.
7/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर आम जनजीवन और परिवहन लागत पर भी दिखाई देने लगा है. माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं. ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से परिचालन लागत बढ़ रही है.
8/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
वर्तमान दरों के अनुसार अलवर में पेट्रोल 113.31 रुपए, दौसा में 113.49 रुपए, टोंक में 113.51 रुपए और उदयपुर में 113.45 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया. वहीं सिरोही में पेट्रोल 113.99 रुपए और डीजल 98.85 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है.
9/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today
राजस्थान में जिला वार पेट्रोल-डीजल दरों के इस बड़े अंतर ने अब उपभोक्ताओं के बीच नई बहस छेड़ दी है. लोगों का कहना है कि कम दूरी वाले जिलों में भी इतना अंतर होना समझ से परे है. ऐसे में आने वाले समय में तेल कंपनियों के मूल्य निर्धारण फार्मूले और परिवहन लागत को लेकर चर्चा और तेज हो सकती है.