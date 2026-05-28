/राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा जिला वार अंतर सामने आया है. चूरू समेत 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में डीजल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है.

