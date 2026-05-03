/सस्ता पेट्रोल-डीजल ढूंढ रहे हैं? राजस्थान के इन जिलों में फुल करवाएं टंकी, जेब भी नहीं होगी खाली!

Published: May 03, 2026, 06:40 AM | Updated: May 03, 2026, 06:40 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर है. कई जिलों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी, कुछ जगहों पर कीमत ₹106 के पार पहुंची.

