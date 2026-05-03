/सस्ता पेट्रोल-डीजल ढूंढ रहे हैं? राजस्थान के इन जिलों में फुल करवाएं टंकी, जेब भी नहीं होगी खाली!

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर है. कई जिलों में हल्का उतार-चढ़ाव जारी, कुछ जगहों पर कीमत ₹106 के पार पहुंची.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज का अपडेट सामने आ गया है. राज्य की राजधानी Jaipur में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं डीजल का भाव भी स्थिर बना हुआ है और यह ₹90.21 प्रति लीटर पर टिका हुआ है.
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पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इस दौरान कीमतें ₹104.41 से लेकर ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रहीं. हालांकि आज के दिन बाजार में स्थिरता देखने को मिल रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत जरूर मिली है.
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राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल के दाम अलग-अलग बने हुए हैं. कुछ जिलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है तो कुछ जगहों पर हल्की बढ़ोतरी भी देखी गई है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.32 प्रति लीटर है, जबकि अलवर में यह ₹104.83 पर पहुंच गया है, जहां कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. बांसवाड़ा, बारमेर और बीकानेर जैसे जिलों में पेट्रोल ₹106 के पार बना हुआ है, जो राज्य में ऊंचे दामों वाले इलाकों में शामिल हैं.
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वहीं कोटा में पेट्रोल ₹104.27 प्रति लीटर के साथ अपेक्षाकृत सस्ता बना हुआ है. जोधपुर में भी कीमत ₹104.48 दर्ज की गई है, जिसमें गिरावट देखी गई है. दूसरी ओर नागौर, सवाई माधोपुर और सीकर जैसे जिलों में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे वहां के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है.
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अगर डीजल की बात करें तो जयपुर में आज डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर है. राज्य के अन्य शहरों में भी डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है. अजमेर में डीजल ₹89.85 पर है, जबकि अलवर में यह ₹90.29 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, जहां गिरावट आई है.
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बांसवाड़ा, बाड़मेर और बीकानेर जैसे जिलों में डीजल ₹91.70 के आसपास बना हुआ है, जो राज्य में ऊंची कीमत वाले क्षेत्र हैं. वहीं कोटा में डीजल ₹89.79 प्रति लीटर के साथ सबसे कम दाम वाले शहरों में शामिल है. जोधपुर में डीजल ₹90.00 प्रति लीटर है और इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है. दूसरी ओर नागौर, करौली और सवाई माधोपुर जैसे जिलों में डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है. सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज हुआ है, जहां कीमत ₹91.74 तक पहुंच गई है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स स्ट्रक्चर के कारण राज्यों में ईंधन के दाम अलग-अलग रहते हैं. इसके अलावा स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत भी कीमतों को प्रभावित करते हैं.
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फिलहाल राजस्थान में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में स्थिरता का दौर बना हुआ है, लेकिन अलग-अलग जिलों में छोटे स्तर पर उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के ताजा रेट की जानकारी लेकर ही ईंधन भरवाएं.
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आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख के आधार पर कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल आम जनता को राहत भरी स्थिरता का अनुभव हो रहा है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.