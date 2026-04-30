Published: Apr 30, 2026, 08:56 AM | Updated: Apr 30, 2026, 08:56 AM

Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.65 प्रति लीटर है, जो कल ₹105.03 प्रति लीटर थी.