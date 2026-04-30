Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.65 प्रति लीटर है, जो कल ₹105.03 प्रति लीटर थी.
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राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल के भावों में काफी अंतर है. सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में ₹104.27 प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि सबसे महंगा पेट्रोल बालोतरा और बांसवाड़ा में ₹106.21 प्रति लीटर है. जयपुर में ₹104.65, अजमेर में ₹104.53, भीलवाड़ा में ₹104.85, उदयपुर में ₹105.80 और जोधपुर में ₹105.65 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है. कुछ शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जैसे सवाई माधोपुर में ₹1.09 और जोधपुर में ₹1.06 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
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डीजल के भावों की बात करें तो जयपुर में ₹90.15 प्रति लीटर है. कोटा में सबसे सस्ता डीजल ₹89.79 प्रति लीटर उपलब्ध है, जबकि सबसे महंगा डीजल बांसवाड़ा और बारमेर में ₹91.73 प्रति लीटर है. अजमेर में डीजल ₹90.04, भीलवाड़ा में ₹90.34, उदयपुर में ₹91.19 और जोधपुर में ₹91.06 प्रति लीटर बिक रहा है. सवाई माधोपुर में डीजल के दामों में सबसे अधिक ₹1.19 प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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राजस्थान के अन्य प्रमुख शहरों जैसे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, पाली, नागौर और अलवर में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें ₹104 से ₹106.50 प्रति लीटर के बीच चल रही हैं. आमतौर पर पेट्रोल की कीमतें डीजल से करीब ₹14 से ₹15 प्रति लीटर ज्यादा रहती हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भावों में स्थिरता और रुपये की विनिमय दर के कारण पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर स्थानीय कर (वैट) का बोझ भी कीमतों को प्रभावित करता है.
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उपभोक्ताओं के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट्रोल-डीजल के भाव सीधे परिवहन, किराने की चीजों और रोजमर्रा की महंगाई पर असर डालते हैं. खासकर किसान, व्यापारी, टैक्सी-ऑटो चालक और आम मध्यम वर्ग के लोग इन कीमतों के प्रति संवेदनशील रहते हैं.