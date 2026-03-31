Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.36 और डीजल ₹89.88 प्रति लीटर पर आ गया है, जो कल के मुकाबले कम है. पिछले 10 दिनों में कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दामों में अंतर बना हुआ है. कोटा में डीजल सबसे सस्ता है, जैसलमेर और उदयपुर जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल महंगे हैं. कुछ जगहों पर राहत मिली है तो कई जिलों में कीमतें बढ़ी भी हैं. कुल मिलाकर, फ्यूल प्राइस में मामूली बदलाव जारी है और आगे भी उतार-चढ़ाव संभव है.

