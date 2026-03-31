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राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.36 और डीजल ₹89.88 प्रति लीटर पर आ गया है, जो कल के मुकाबले कम है. पिछले 10 दिनों में कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दामों में अंतर बना हुआ है. कोटा में डीजल सबसे सस्ता है, जैसलमेर और उदयपुर जैसे शहरों में पेट्रोल-डीजल महंगे हैं. कुछ जगहों पर राहत मिली है तो कई जिलों में कीमतें बढ़ी भी हैं. कुल मिलाकर, फ्यूल प्राइस में मामूली बदलाव जारी है और आगे भी उतार-चढ़ाव संभव है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported BySandhya Yadav
Published:Mar 31, 2026, 06:42 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 06:42 AM IST
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹104.36 प्रति लीटर है, जो कल के ₹105.21 प्रति लीटर के मुकाबले कम है. इसी तरह डीजल की कीमत भी घटकर ₹89.88 प्रति लीटर हो गई है, जबकि एक दिन पहले यह ₹90.65 प्रति लीटर थी. पिछले 10 दिनों के दौरान ईंधन की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिसमें पेट्रोल ₹104.36 से ₹105.21 और डीजल ₹89.88 से ₹90.65 के बीच बना रहा.
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प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेट्रोल की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है. अजमेर में पेट्रोल ₹104.32, अलवर में ₹105.70 और कोटा में ₹104.27 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. वहीं बांसवाड़ा, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उदयपुर जैसे जिलों में पेट्रोल की कीमत ₹106.20 से ₹106.52 प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो प्रदेश में सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है.