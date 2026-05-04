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Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर उछाल, जानें सोमवार को क्या है लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 04, 2026, 09:20 AM|Updated: May 04, 2026, 09:20 AM

Rajasthan petrol price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.94 प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल ₹104.62 प्रति लीटर थी. इसी तरह डीजल की कीमत आज ₹90.41 प्रति लीटर हो गई है, जबकि कल यह ₹90.12 प्रति लीटर था.

Rajasthan petrol price Today1/10
राज्यभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कुछ शहरों में कीमतें बढ़ी हैं तो कई जगहों पर मामूली गिरावट भी दर्ज हुई है. पेट्रोल के हिसाब से सबसे महंगा शहर जैसलमेर रहा, जहां पेट्रोल ₹106.34 प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल भरतपुर में ₹104.43 प्रति लीटर है.
Rajasthan petrol price Today2/10
डीजल के मामले में भी जैसलमेर में सबसे महंगा (₹91.85) और भरतपुर में सबसे सस्ता (₹89.93) है.
अन्य प्रमुख शहरों के भाव3/10
कोटा: पेट्रोल ₹104.63, डीजल ₹90.12 जोधपुर: पेट्रोल ₹105.31, डीजल ₹90.75 उदयपुर: पेट्रोल ₹105.51, डीजल ₹90.93 बीकानेर: पेट्रोल ₹106.20, डीजल ₹91.72 अलवर: पेट्रोल ₹105.00, डीजल ₹90.45 सीकर: पेट्रोल ₹106.20, डीजल ₹91.54
Rajasthan petrol price Today4/10
कुछ जिलों जैसे नागौर और सवाई माधोपुर में आज पेट्रोल-डीजल दोनों की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है.
Rajasthan petrol price Today5/10
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम आदमी, किसान, परिवहन व्यवसाय और छोटे व्यापारियों पर पड़ता है.
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राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां सड़क परिवहन ही मुख्य साधन है, ईंधन की कीमतों में हर छोटी बढ़ोतरी महंगाई को बढ़ावा देती है.
Rajasthan petrol price Today7/10
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, जिसका बोझ अंत में आम उपभोक्ता पर ही पड़ता है.
Rajasthan petrol price Today8/10
मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू ईंधन बाजार भी प्रभावित हो रहा है.
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राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर लगाए गए टैक्स के कारण राजस्थान में पेट्रोल-डीजल अन्य कई राज्यों की तुलना में थोड़ा महंगा है.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि ईंधन खरीदते समय नजदीकी पेट्रोल पंप पर नवीनतम दरें जरूर जांच लें, क्योंकि कीमतें रोज बदल रही हैं.
Tags:
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

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