/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर उछाल, जानें सोमवार को क्या है लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan petrol price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.94 प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल ₹104.62 प्रति लीटर थी. इसी तरह डीजल की कीमत आज ₹90.41 प्रति लीटर हो गई है, जबकि कल यह ₹90.12 प्रति लीटर था.
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राज्यभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कुछ शहरों में कीमतें बढ़ी हैं तो कई जगहों पर मामूली गिरावट भी दर्ज हुई है. पेट्रोल के हिसाब से सबसे महंगा शहर जैसलमेर रहा, जहां पेट्रोल ₹106.34 प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल भरतपुर में ₹104.43 प्रति लीटर है.
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डीजल के मामले में भी जैसलमेर में सबसे महंगा (₹91.85) और भरतपुर में सबसे सस्ता (₹89.93) है.