/Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर उछाल, जानें सोमवार को क्या है लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan petrol price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.94 प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल ₹104.62 प्रति लीटर थी. इसी तरह डीजल की कीमत आज ₹90.41 प्रति लीटर हो गई है, जबकि कल यह ₹90.12 प्रति लीटर था.