/राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: आज राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव दिखा. जयपुर में पेट्रोल ₹0.22 गिरकर ₹104.72 और डीजल ₹0.20 गिरकर ₹90.21 पर आया. कोटा में पेट्रोल सबसे सस्ता (₹104.27) और श्रीगंगानगर में सबसे महंगा (₹106.22) है. नागौर में ₹0.94 की बड़ी गिरावट तो प्रतापगढ़ में ₹0.67 की बढ़त हुई.

