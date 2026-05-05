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राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 05, 2026, 08:27 AM|Updated: May 05, 2026, 08:27 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: आज राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव दिखा. जयपुर में पेट्रोल ₹0.22 गिरकर ₹104.72 और डीजल ₹0.20 गिरकर ₹90.21 पर आया. कोटा में पेट्रोल सबसे सस्ता (₹104.27) और श्रीगंगानगर में सबसे महंगा (₹106.22) है. नागौर में ₹0.94 की बड़ी गिरावट तो प्रतापगढ़ में ₹0.67 की बढ़त हुई.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/9
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को मामूली राहत मिली है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today2/9
गुलाबी नगरी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर है. कल के मुकाबले इसमें 22 पैसे की कमी आई है, कल जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 प्रति लीटर की दर से बिक रहा था. पिछले 10 दिनों के रुझान को देखें तो जयपुर में पेट्रोल के दाम ₹104.41 से ₹105.40 के बीच झूलते रहे हैं.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today3/9
वहीं, डीजल की बात करें तो जयपुर में आज यह ₹90.21 प्रति लीटर पर उपलब्ध है. कल की तुलना में डीजल के भाव में 20 पैसे की गिरावट आई है. पिछले 10 दिनों के दौरान जयपुर में डीजल की कीमतें ₹89.93 और ₹90.82 के दायरे में रही हैं.
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राजस्थान के अलग-अलग जिलों में स्थानीय टैक्स (VAT) और परिवहन लागत के कारण कीमतों में भिन्नता देखी गई है. प्रदेश में सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में ₹104.27 और अजमेर में ₹104.36 प्रति लीटर बिक रहा है. सबसे महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर और सवाई माधोपुर में पेट्रोल की कीमतें प्रदेश में सर्वाधिक ₹106.22 प्रति लीटर पर बनी हुई हैं.
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नागौर में आज पेट्रोल के दामों में 94 पैसे की बड़ी गिरावट देखी गई है, जबकि प्रतापगढ़ में कीमतों में 67 पैसे की वृद्धि हुई है.पेट्रोल की तरह डीजल भी कोटा (₹89.79) और अजमेर (₹89.88) में सबसे सस्ता मिल रहा है. सवाई माधोपुर में डीजल की कीमत सबसे अधिक ₹91.74 प्रति लीटर दर्ज की गई है.
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प्रमुख शहरों की पेट्रोल और डीजल की ताज़ा दरों के अनुसार, जोधपुर में पेट्रोल ₹105.22 प्रति लीटर और डीजल ₹90.67 प्रति लीटर है. बीकानेर में पेट्रोल ₹106.20 और डीजल ₹91.72 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. उदयपुर में पेट्रोल ₹105.51 और डीजल ₹90.93 प्रति लीटर है, जबकि अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 और डीजल ₹89.88 प्रति लीटर मिल रहा है. भीलवाड़ा में पेट्रोल ₹104.98 और डीजल ₹90.45 प्रति लीटर है. जैसलमेर में पेट्रोल ₹106.20 और डीजल ₹91.59 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, वहीं हनुमानगढ़ में पेट्रोल ₹106.21 और डीजल ₹91.72 प्रति लीटर है.
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भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 'डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग' प्रणाली के तहत तय की जाती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दर (डॉलर के मुकाबले रुपया) के आधार पर तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी करती हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार के वैट (VAT) के कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतें अलग होती हैं.
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राजस्थान में वर्तमान में ईंधन पर लगने वाला वैट पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है, जिसके कारण सीमावर्ती जिलों जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कीमतें अक्सर अधिक रहती हैं. उपभोक्ताओं के लिए सलाहईंधन की कीमतों में रोजाना बदलाव होने के कारण लंबी यात्रा पर निकलने से पहले या टैंक फुल करवाने से पहले अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर ताजा दरों की जांच करना फायदेमंद हो सकता है. विभिन्न तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के मोबाइल ऐप्स और SMS सेवाओं के माध्यम से भी कीमतों की सटीक जानकारी ली जा सकती है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें हर रोज सुबह बदलती हैं, इसलिए घर से निकलने से पहले ताजा रेट चेक करना सही रहता है.
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