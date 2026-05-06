/राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल ₹104.89 और डीजल ₹90.36 पहुंच गया है. अलवर में ₹1.10 की भारी तेजी ने चौंकाया, तो करौली में करीब ₹1 की बड़ी गिरावट से जनता को राहत मिली है. श्रीगंगानगर और जैसलमेर में कीमतें अब भी आसमान पर हैं.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. बुधवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वैश्विक बाजार और स्थानीय करों के प्रभाव के चलते आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है.
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राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.89 प्रति लीटर पहुंच गई है. कल के मुकाबले इसमें 0.17 पैसे की मामूली वृद्धि देखी गई है, जबकि कल यह भाव ₹104.72 था. वहीं डीजल की बात करें तो जयपुर में आज डीजल ₹90.36 प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जिसमें कल के मुकाबले 0.15 पैसे की तेजी आई है. पिछले 10 दिनों के रुझान को देखें तो जयपुर में पेट्रोल ₹104.62 से ₹105.40 के बीच और डीजल ₹90.12 से ₹90.82 के बीच झूल रहा है.
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सीमावर्ती जिलों में ईंधन की कीमतें हमेशा की तरह उच्च स्तर पर हैं. जैसलमेर में आज पेट्रोल सबसे महंगा ₹106.52 और डीजल ₹92.00 प्रति लीटर बिक रहा है. इसके साथ ही श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में पेट्रोल की कीमतें ₹106.21 के स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं.
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राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में ₹104.27 और डीजल ₹89.79 प्रति लीटर उपलब्ध है. इसके बाद अजमेर में भी कीमतें तुलनात्मक रूप से कम हैं, जहाँ पेट्रोल ₹104.39 और डीजल ₹89.91 प्रति लीटर है.
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अलवर में पेट्रोल की कीमतों में ₹1.10 और डीजल में ₹0.99 की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. करौली के निवासियों के लिए आज राहत की खबर है, यहाँ पेट्रोल 0.96 पैसे और डीजल 0.87 पैसे सस्ता हुआ है. सीकर में भी पेट्रोल की कीमतों में 0.68 पैसे की गिरावट दर्ज की गई. डीडवाना-कुचामन में कीमतों में तेजी का रुख रहा, जहाँ पेट्रोल 0.70 पैसे महंगा हुआ है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, ईंधन की कीमतों में यह बदलाव मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली हलचल और तेल कंपनियों द्वारा दैनिक आधार पर की जाने वाली समीक्षा का परिणाम है. हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान में पड़ोसी राज्यों (जैसे हरियाणा और पंजाब) की तुलना में अधिक वैट होने के कारण यहाँ कीमतें अब भी ₹100 के पार बनी हुई हैं.
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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना होने वाले 10 से 20 पैसे के बदलाव सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन को महंगा बना देते हैं. जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में आज कीमतें स्थिर रही हैं, जो स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत की बात है.
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उपभोक्ता अपने शहर की ताजा कीमतों की जानकारी तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं. राजस्थान में ईंधन की ये दरें आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई हैं.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.