/राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल ₹104.89 और डीजल ₹90.36 पहुंच गया है. अलवर में ₹1.10 की भारी तेजी ने चौंकाया, तो करौली में करीब ₹1 की बड़ी गिरावट से जनता को राहत मिली है. श्रीगंगानगर और जैसलमेर में कीमतें अब भी आसमान पर हैं.

