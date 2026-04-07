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राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! कहीं राहत तो कहीं झटका, इस जिले में सस्ता मिल रहा तेल

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादातर स्थिर बनी हुई हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर बिना बदलाव के कायम है. हालांकि राज्य के अलग-अलग जिलों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां कुछ जगहों पर कीमतें ₹106 तक पहुंच गई हैं, तो कहीं ₹104 के आसपास बनी हुई हैं. पिछले 10 दिनों में भी दामों में सीमित बदलाव का ट्रेंड जारी रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आंशिक राहत के साथ-साथ कुछ जिलों में महंगाई का असर भी महसूस हो रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 07, 2026, 06:37 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 06:37 AM IST
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज की गई, जिसमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं डीजल की कीमत ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है. पिछले 10 दिनों की बात करें तो पेट्रोल के दाम ₹104.36 से ₹105.21 के बीच रहे हैं, जबकि डीजल की कीमत ₹89.88 से ₹90.65 के दायरे में रही है.
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राज्य के विभिन्न जिलों में पेट्रोल की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला. बांसवाड़ा में पेट्रोल ₹106.14 प्रति लीटर रहा, बाड़मेर और बीकानेर में यह ₹106.20 प्रति लीटर तक पहुंचा. चूरू में ₹106.45 प्रति लीटर के साथ पेट्रोल सबसे महंगा रहा. दूसरी ओर, भरतपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.30 प्रति लीटर दर्ज की गई, जो राज्य में अपेक्षाकृत कम है. अजमेर में ₹104.36 और कोटा में ₹104.27 प्रति लीटर के स्तर पर पेट्रोल उपलब्ध रहा.