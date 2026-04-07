राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! कहीं राहत तो कहीं झटका, इस जिले में सस्ता मिल रहा तेल

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादातर स्थिर बनी हुई हैं. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर बिना बदलाव के कायम है. हालांकि राज्य के अलग-अलग जिलों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां कुछ जगहों पर कीमतें ₹106 तक पहुंच गई हैं, तो कहीं ₹104 के आसपास बनी हुई हैं. पिछले 10 दिनों में भी दामों में सीमित बदलाव का ट्रेंड जारी रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आंशिक राहत के साथ-साथ कुछ जिलों में महंगाई का असर भी महसूस हो रहा है.

