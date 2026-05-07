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खुशखबरी! राजस्थान में यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 07, 2026, 09:17 AM|Updated: May 07, 2026, 09:17 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. जयपुर में कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन कई जिलों में तेल महंगा हुआ तो कई जगह राहत मिली. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल दर्ज किया गया.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/10
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल की कीमत ₹104.48 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹89.99 प्रति लीटर दर्ज की गई है. खास बात यह है कि जयपुर में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today2/10
राज्य के कई जिलों में तेल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला. पिछले 10 दिनों में राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें ₹104.48 से ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रही हैं. वहीं डीजल के दामों में भी अलग-अलग जिलों में मामूली बदलाव दर्ज किए गए हैं.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today3/10
राजस्थान में आज सबसे महंगा पेट्रोल चूरू में ₹106.45 प्रति लीटर दर्ज किया गया. इसके अलावा बांसवाड़ा, बाड़मेर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं और बीकानेर में भी पेट्रोल ₹106 प्रति लीटर से ऊपर रहा. उदयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹106.03 प्रति लीटर पहुंच गई, जहां ₹0.52 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं फलोदी में ₹0.18 और नागौर में ₹0.31 प्रति लीटर की बढ़त हुई.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today4/10
कुछ जिलों में पेट्रोल की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली. झालावाड़ में सबसे ज्यादा ₹0.82 प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई. इसके अलावा कोटपूतली-बहरोड़ में ₹0.46, सिरोही में ₹0.49 और बारां में ₹0.43 प्रति लीटर तक दाम घटे. भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर और जालोर में भी पेट्रोल के दाम कम हुए हैं. अजमेर में पेट्रोल ₹1 की बढ़ोतरी के साथ ₹105.36 प्रति लीटर पहुंच गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today5/10
राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल ₹104.48 और जयपुर ग्रामीण में ₹104.62 प्रति लीटर दर्ज किया गया. दौसा में पेट्रोल ₹105.65, अलवर में ₹105.46 और टोंक में ₹105.27 प्रति लीटर रहा. कोटा में पेट्रोल ₹104.94 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जहां ₹0.34 की बढ़ोतरी हुई. वहीं भरतपुर में ₹0.56 और डीग में ₹0.59 प्रति लीटर की बढ़त देखी गई.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today6/10
डीजल की बात करें तो जयपुर में कीमत ₹89.99 प्रति लीटर पर स्थिर रही. राजस्थान में सबसे महंगा डीजल चूरू में ₹91.94 प्रति लीटर दर्ज किया गया. इसके अलावा बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर में डीजल ₹91.72 से ₹91.73 प्रति लीटर के बीच रहा. उदयपुर में डीजल ₹91.40 प्रति लीटर पहुंच गया, जहां ₹0.47 की बढ़ोतरी हुई. अजमेर में डीजल ₹0.91 महंगा होकर ₹90.79 प्रति लीटर दर्ज किया गया.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today7/10
झालावाड़ में डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा ₹0.73 प्रति लीटर की गिरावट आई. वहीं सिरोही में ₹0.61, डूंगरपुर में ₹0.45 और कोटपूतली-बहरोड़ में ₹0.40 प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई. जोधपुर, पाली, सीकर और जालोर में भी डीजल के दाम घटे हैं. दूसरी ओर कोटा, टोंक, राजसमंद और नागौर में डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today8/10
पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और टैक्स के आधार पर तय होती हैं. तेल कंपनियां रोज सुबह नए रेट जारी करती हैं, जिसके चलते अलग-अलग जिलों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलता है.
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राजस्थान में वैट और स्थानीय टैक्स के कारण कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग बनी हुई हैं. ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि तेल भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today10/10
Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.
Tags:
Rajasthan Petrol Diesel Price

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