/खुशखबरी! राजस्थान में यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Published: May 07, 2026, 09:17 AM | Updated: May 07, 2026, 09:17 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. जयपुर में कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन कई जिलों में तेल महंगा हुआ तो कई जगह राहत मिली. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल दर्ज किया गया.

