/राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज ईंधन की कीमतों में बदलाव हुआ है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर पहुंचा. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल (106.45 रुपये) बिका, वहीं, कोटा में सबसे सस्ता (104.27 रुपये) रहा. अलग-अलग जिलों में वैट और परिवहन के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.

