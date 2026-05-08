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राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 08, 2026, 07:44 AM|Updated: May 08, 2026, 07:44 AM

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज ईंधन की कीमतों में बदलाव हुआ है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.94 और डीजल ₹90.41 प्रति लीटर पहुंचा. चूरू में सबसे महंगा पेट्रोल (106.45 रुपये) बिका, वहीं, कोटा में सबसे सस्ता (104.27 रुपये) रहा. अलग-अलग जिलों में वैट और परिवहन के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.
 

Rajasthan Petrol Diesel Price Today1/8
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बदलाव देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹104.94 प्रति लीटर हो गई है. यह कल के मुकाबले ₹0.47 अधिक है. वहीं डीजल की कीमत भी बढ़ी है और आज ₹90.41 प्रति लीटर दर्ज की गई, जो पिछले दिन की तुलना में ₹0.43 ज्यादा है. पिछले 10 दिनों के दौरान राज्य में ईंधन की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. पेट्रोल की कीमतें ₹104.47 से ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रहीं, जबकि डीजल के दाम ₹89.98 से ₹90.82 प्रति लीटर तक पहुंचे.
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राज्य के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल के दामों में मिश्रित असर देखने को मिला है. कुछ जिलों में कीमतें बढ़ी हैं तो कई जगहों पर मामूली राहत भी मिली है. आज सबसे महंगा पेट्रोल चूरू में ₹106.45 प्रति लीटर दर्ज किया गया. इसके अलावा जैसलमेर में पेट्रोल ₹106.34 और सवाई माधोपुर में ₹106.22 प्रति लीटर बिक रहा है. बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और सिरोही में भी पेट्रोल के दाम ₹106 प्रति लीटर के आसपास बने हुए हैं.
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वहीं राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में ₹104.27 प्रति लीटर दर्ज किया गया है. इसके अलावा अजमेर में पेट्रोल ₹104.79, भरतपुर में ₹104.78 और प्रतापगढ़ में भी ₹104.78 प्रति लीटर बिक रहा है. सीकर और पाली में भी पेट्रोल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.
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आज जिन जिलों में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं, उनमें डीग सबसे आगे रहा, जहां ₹0.62 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा डीडवाना-कुचामन में ₹0.61 और अलवर में ₹0.53 प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई. दूसरी ओर करौली में सबसे बड़ी राहत देखने को मिली, जहां पेट्रोल ₹0.75 प्रति लीटर सस्ता हुआ. अजमेर और प्रतापगढ़ में भी कीमतों में अच्छी गिरावट देखने को मिली.
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डीजल की कीमतों में भी राज्य के अलग-अलग जिलों में उतार-चढ़ाव जारी है. आज सबसे महंगा डीजल चूरू में ₹91.94 प्रति लीटर दर्ज किया गया. इसके अलावा जैसलमेर में डीजल ₹91.85 और बांसवाड़ा, बाड़मेर तथा झुंझुनूं में करीब ₹91.72 से ₹91.73 प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है. वहीं सबसे सस्ता डीजल कोटा में ₹89.79 प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
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डीजल के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सिरोही में हुई, जहां कीमत ₹0.61 प्रति लीटर बढ़ी. इसके अलावा डीग में ₹0.56 और डीडवाना-कुचामन में ₹0.55 प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई. दूसरी तरफ करौली में डीजल ₹0.68 प्रति लीटर सस्ता हुआ. कोटा और प्रतापगढ़ में भी डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिली है.
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विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, राज्य सरकार के वैट और परिवहन लागत के आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव होता रहता है. यही कारण है कि राजस्थान के अलग-अलग जिलों में ईंधन के दाम अलग-अलग दिखाई देते हैं. फिलहाल राज्य के अधिकांश शहरों में पेट्रोल ₹104 से ₹106 प्रति लीटर के बीच बना हुआ है, जबकि डीजल ₹89 से ₹92 प्रति लीटर के दायरे में चल रहा है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.
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