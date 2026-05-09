/पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर पढ़ें, राजस्थान में यहां मिल रहा सस्ता तेल, टंकी होगी फुल!

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.91 और डीजल ₹90.38 प्रति लीटर पहुंच गया. गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल ₹106.22 और डीजल ₹91.73 प्रति लीटर बिक रहा है. कई जिलों में कीमतों में बढ़ोतरी और कुछ में राहत दर्ज की गई.
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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. शनिवार को जारी ताजा रेट्स के अनुसार राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.91 प्रति लीटर दर्ज की गई, जो पिछले दिन के मुकाबले ₹0.19 अधिक है. वहीं डीजल का भाव ₹90.38 प्रति लीटर पहुंच गया है, जिसमें ₹0.17 की बढ़ोतरी हुई है. पिछले 10 दिनों के दौरान राज्यभर में ईंधन की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है. पेट्रोल के दाम ₹104.47 से ₹105.40 प्रति लीटर के बीच रहे, जबकि डीजल की कीमतें ₹89.98 से ₹90.82 प्रति लीटर के बीच रिकॉर्ड की गईं.
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राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल की कीमतों में अंतर बना हुआ है. सबसे महंगा पेट्रोल गंगानगर में ₹106.22 प्रति लीटर बिक रहा है. इसके अलावा बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और सिरोही में भी पेट्रोल का भाव ₹106.20 से ऊपर बना हुआ है. वहीं जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमत ₹104 से ₹105 प्रति लीटर के बीच दर्ज की गई है.
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राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹104.91 प्रति लीटर पहुंची है. वहीं जोधपुर में पेट्रोल ₹104.97, कोटा में ₹104.94 और उदयपुर में ₹105.67 प्रति लीटर बिक रहा है. कुछ जिलों में कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली है. नागौर में पेट्रोल ₹0.92 सस्ता हुआ है, जबकि झालावाड़ में ₹0.82 और कोटपुतली-बहरोड़ में ₹0.48 की कमी दर्ज की गई है. दूसरी ओर उदयपुर में ₹0.71, कोटा में ₹0.67 और सीकर में ₹0.46 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.
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डीजल की कीमतों की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर और हनुमानगढ़ में डीजल ₹91.73 प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो राज्य में सबसे अधिक है. जयपुर में डीजल ₹90.38 प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं जोधपुर में इसका भाव ₹90.45 और उदयपुर में ₹91.07 प्रति लीटर दर्ज किया गया है.
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कुछ जिलों में डीजल की कीमतों में राहत भी मिली है. नागौर में डीजल ₹0.85 सस्ता हुआ है, जबकि झालावाड़ में ₹0.73 और कोटपुतली-बहरोड़ में ₹0.40 प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं उदयपुर में ₹0.64, कोटा में ₹0.61 और सीकर में ₹0.41 प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है.
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विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, टैक्स स्ट्रक्चर और स्थानीय परिवहन लागत के कारण राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में अंतर देखने को मिलता है. राज्य के सीमावर्ती और दूरस्थ जिलों में परिवहन खर्च अधिक होने की वजह से ईंधन महंगा रहता है.
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तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. ऐसे में वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक करें. लगातार बदलती कीमतों का सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट और परिवहन खर्च पर पड़ रहा है. खासकर गर्मियों के मौसम में यात्रा बढ़ने के कारण ईंधन की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसका असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है.
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Disclaimer: पेट्रोल-डीजल की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें अलग हो सकती हैं.