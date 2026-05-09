/पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जरूर पढ़ें, राजस्थान में यहां मिल रहा सस्ता तेल, टंकी होगी फुल!

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.91 और डीजल ₹90.38 प्रति लीटर पहुंच गया. गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल ₹106.22 और डीजल ₹91.73 प्रति लीटर बिक रहा है. कई जिलों में कीमतों में बढ़ोतरी और कुछ में राहत दर्ज की गई.

