पेट्रोल दिखा रहा तेवर, डीजल के भी नखरे कम नहीं, जानें आज क्या है एक लीटर तेल की कीमत

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 1 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं देखी गई है. राज्य की राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 प्रति लीटर और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है.

