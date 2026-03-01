पेट्रोल दिखा रहा तेवर, डीजल के भी नखरे कम नहीं, जानें आज क्या है एक लीटर तेल की कीमत
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज 1 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं देखी गई है. राज्य की राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 प्रति लीटर और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है.
Published:Mar 01, 2026, 07:42 AM IST | Updated:Mar 01, 2026, 07:42 AM IST
पिछले कई दिनों से ईंधन दरों में स्थिरता बनी हुई है, हालांकि जिलों के बीच मामूली अंतर और उतार-चढ़ाव जारी है. यह स्थिरता वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है, खासकर मार्च के शुरुआती दिनों में जब यात्राएं और परिवहन बढ़ जाता है.
प्रदेश में सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा में मिल रहा है, जहां आज पेट्रोल ₹104.27 प्रति लीटर (कल से ₹0.18 की कमी) पर उपलब्ध है. वहीं डीजल भी कोटा में सबसे कम ₹89.79 प्रति लीटर (₹0.17 की गिरावट) पर है.